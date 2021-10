Patricia Marx volta ao neo soul com releitura de música de Cassiano e anuncia novo álbum

Precursora do neo soul no Brasil com o álbum ‘Respirar’ (2002), Patricia Marx conheceu o saudoso Cassiano na adolescência, quando estourou no país com seu primeiro álbum solo, enfileirando uma série de hits que viraram temas de novelas e minisséries.

Após o elogiado EP cantando João Gilberto, a cantora agora recria música do saudoso Cassiano para anunciar seu próximo álbum de inéditas que sai no início de 2022 via LAB 344. "Onda", que também será o título do aguardo disco, é a única regravação entre faixas compostas por Marx com os parceiros Herbert Medeiros, Robinho Tavares e o norte-americano Paul Pesco, entre outros. Precursora do neo soul no Brasil com o álbum 'Respirar' (2002), Patricia Marx conheceu Cassiano na adolescência, quando estourou no país com seu primeiro álbum solo, enfileirando uma série de hits que viraram temas de novelas e minisséries. OUÇA AQUI: "Regravar Onda é mergulhar no oceano de múltiplas melodias e metáforas que Cassiano se propôs nesta música", diz a cantora. "Um mestre que não precisava dizer muito em palavras, mas em ideias melódicas que transcendem o literal. É soul e, ao mesmo tempo, livre como o jazz", finaliza. A novidade da gravação é a inserção da obra "Dinorah Dinorah", sucesso de Ivan Lins de 1977, como música incidental. Produzida pela artista, "Onda" conta com Herbert Medeiros (arranjo e teclados) e Robinho Tavares (baixo e bateria). A faixa, que sai também em versão radio edit, foi gravada, mixada e masterizada no Hataka Studios, por Fabio Hataka. A gravação chega acompanhada de um videoclipe dirigido por Rodrigo Pysi. "Dirigir o clipe foi como anestesiar a mente. Utilizamos técnicas que deram fluidez aos movimentos e criaram rastros na imagem, já na captação. Ao assistir, você vai notar que a Patricia está realmente conectada ao clipe, trazendo um sentimento real, e isso é lindo!", explica o diretor. Citada inúmeras vezes como uma das vozes mais bonitas do Brasil – inclusive por nomes como Jamie Cullum e Ivete Sangalo – Patricia Marx já lançou 13 álbuns solo e acumula milhões de streams e cópias físicas vendidas. Já colaborou com Seu Jorge, Ed Motta, Tom Zé, Nelson Motta, Jair Oliveira e Marcos Valle e foi associada à Erykah Badu e Jill Scott pela revista DJMag.