Patricia Abravanel diz que ‘público é quem ganha’ com Vem pra Cá

Karina Matias

São Paulo, SP

Sem contar com programas de auditório, sua marca registrada, o SBT decidiu apostar em 2021 em um filão já explorado há tempos pelos concorrentes: a revista eletrônica matinal. Sob o comando de Patricia Abravanel, a filha número 4 de Silvio Santos, e Gabriel Cartolano, o Vem pra Cá estreou no último dia 22.



Em sua primeira semana, não apresentou nada de diferente das outras opções já disponíveis na TV: dicas de culinária, moda, jardinagem, conversa com famosos (recebeu o casal de cantores Gabi Martins e Tierry) e mostrou vídeos polêmicos e divertidos que viralizaram na internet -alguns bem antigos.



Na audiência, a atração patinou, com média de 3,1 pontos em São Paulo e distante dos cerca de 7 pontos do Mais Você (Globo), líder na faixa -cada ponto na região equivale a 76.577 domicílios.



Na quinta (25), de forma repentina, mudou de horário. Passou a ir ao ar meia hora mais cedo, das 9h às 10h30, começando antes do programa comandado por Ana Maria Braga. Também deixou de enfrentar diretamente o Encontro, que tem início às 10h45.

Nas redes sociais, porém, a atração do SBT virou alvo de diversos memes pela semelhança entre o cenário do Vem pra Cá e do programa de Fátima Bernardes.



Patricia Abravanel não se mostra intimidada pela concorrência nem pelas críticas. Para ela, quem ganha com a produção é o público, “que está mais em casa e precisando de novidades também”, diz.



“Todos os dias queremos levar um conteúdo que agregue informação, facilite a vida e transmita uma energia boa para as pessoas. E sendo ao vivo e diário, teremos flexibilidade e agilidade para testar, corrigir rápido e surpreender com os aprendizados”, completa.

Para Gabriel Cartolano, o SBT tem um público fiel, e é voltado para essa audiência que o Vem pra Cá foi criado. “Todos os nossos concorrentes são gigantes. O nosso trabalho é de formiguinha, aos poucos vamos mostrando o nosso lado, a nossa interação.”



A dúvida é se o patrão vai dar tempo para o programa conquistar a confiança das pessoas. Silvio Santos é conhecido por determinar medidas bruscas e até tirar produções do ar da noite para o dia. Segundo Patricia, o pai tem dado uma folga nas críticas.



“Como ele diz que está com saudades de me encontrar pessoalmente, falou que está matando as saudades pela TV todo dia. E não sei se por isso, até está sendo generoso nos comentários. Nem pegou no meu pé ainda”, comenta, aos risos.

Se não engrenou na audiência, a ideia é que o Vem pra Cá consiga atrair interesse comercial, com anunciantes dentro do programa, o que não é permitido nos conteúdos infantis -a nova produção ocupa parte da faixa que antes era do Bom Dia e Cia.



APRESENTADORES



Patricia Abravanel, 43, estreou na carreira artística no SBT em 2011 como garata-propaganda da Jequiti. No ano seguinte, ela assumiu o comando do game show Cante se Puder. Na emissora do pai, também apresentou o Máquina da Fama e o Topa ou Não Topa.



Participa também do Jogo dos Pontinhos, quadro de sucesso dentro do Programa Silvio Santos. Além disso, substituiu Eliana em 2017 durante o período em que a apresentadora teve de se ausentar após ter complicações na gravidez de sua filha mais nova, Manuela.



Segundo Patricia, o seu foco em 2021 é levantar cada vez mais “esse avião” que é o Vem pra Cá. “Eu gosto de me entregar, sem fazer comparações. Vou com leveza e coragem, preservando a minha essência, que é o que gera conexão com o público”, afirma.

Já Gabriel Cartolano, 29, tem sido uma espécie de curinga na emissora de Silvio Santos. Ele atuou como produtor no TV Fama (RedeTV!) e estreou no SBT como o Homem do Saco no Fofocando, em 2017. A atração passou por diversas mudanças de nome, elenco e horário.



Atualmente, além do Vem pra Cá, Cartolano segue como apresentador do Fofocalizando -atração derivada do Fofocando. “O Fofocalizando é um projeto que é muito a minha família. Me sinto à vontade em fazer os dois. O patrão mandou, estou fazendo”, diz.

As informações são da Folhapress