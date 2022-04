Pastor ofende mendigo do amor e depois pede perdão

Através das redes sociais, Givaldo Alves publicou a retratação com o pastor, após ofensas feitas ao mendigo

Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, vem se envolvendo em diversas polêmicas. Uma delas foi a com um pastor, que o ofendeu com xingamentos e depois pediu perdão ao mendigo.

“Servir e cuidei voluntariamente durante 8 anos de moradores de rua em BH, e conheço os realmente vagabundos e oportunistas de longe”, começou o pastor em sua postagem nos stories do Instagram.

“Givaldo Alves é um deles. Ser abjeto que você deve mudar de calçada quando o vir. Estuprador, criminoso e debochado e só no Brasil esse tipo faz sucesso. Talvez explique muita coisa”, completou.

O mendigo, ao ver a publicação do pastor, enviou uma resposta em sua defesa e afirmou que, ao acusá-lo de estuprador, ele estava cometendo um crime grave, por ser uma afirmação falsa.

“Na verdade, em condição de rua, muitas pessoas já fazem isso [mudar de calçada quando o veem], talvez para evitar a culpa de não poder ajudar, ou medo de ser importunada”, disse Givaldo.

“Me acusar de estuprador é um ato de mentira, além de ser um crime gravíssimo, agravando ainda mais quando se trata de um advogado no qual é um detentor das leis”, continuou.

Após a resposta do mendigo do amor, o pastor voltou atrás. Ele afirmou que ofendeu Givaldo em um momento de raiva e que iria retirar o post, além de pedir perdão.

“Confesso que falei tudo isso, num arroubo de raiva e ira sobre todo o ocorrido. Mas acabei de retirar o post e lhe peço minhas sinceras desculpas. Oro para que toda esta situação seja resolvida e lhe peço perdão. Me perdoe”, escreveu.

O mendigo publicou em seus stories no Instagram a retratação e pediu para que parassem com o discurso de ódio.