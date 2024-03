Passageiros do cruzeiro de Ludmilla passam ‘perrengue’ com chuva e shows cancelados

Durante a madrugada, a equipe comunicou que os shows seriam cancelados

O trajeto do Navio Numanice, cruzeiro marítimo promovido por Ludmilla, começou na última segunda-feira (6) e, em seu segundo dia, já registrou reclamações do público. Uma tempestade forte atingiu a embarcação e os shows de Belo e Filipe Ret foram cancelados.

Durante a madrugada, a equipe comunicou que os shows seriam cancelados: “Devido às chuvas dessa noite e pela segurança de todos, os shows de Belo e Filipe Ret serão remanejados para os próximos dias”. Nos comentários, passageiros que esperavam há horas reclamam da falta de organização do evento.

“Falta de organização absurda, galera! Prestem atenção ao produzir um comunicado. Nos expliquem: Segurança de quem? Se fosse assim, orientávamos de aguardar na cabine, como acontece em outros cruzeiros temáticos”, comentou o usuário Douglas, no Instagram, que está no navio.

Os passageiros também reclamam sobre o acesso à internet, que é cobrado à parte, por meio de pacotes que custam entre R$ 600 e R$ 1000. “Puro descaso! Fazer um comunicado sendo que ninguém tem internet…”, comentou a passageira Larissa Tavares, relatando que o wi-fi não funciona.

“Em nenhum momento a ‘dona’ do navio se importou em dar um oi, para os reais ‘convidados’ dela do navio, os que realmente estão fazendo acontecer o evento”, escreveu também a passageira.

Na manhã desta quarta, a cantora falou ao vivo com os passageiros do cruzeiro. Ela disse que ficou embriagada e não acompanhou as atrações: “Dei PT [perta total]. Fiquei bêbada e perdi tudo. Ainda bem que passou para hoje”.

Os shows de Belo e Felipe Ret foram remarcados para esta quarta-feira (6), durante o dia. Glória Groove e Pixote ainda se apresentam. Os ingressos para o cruzeiro de quatro dias custaram entre R$ 7mil e R$ 45 mil e esgotaram pouco antes da data de início.