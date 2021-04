Participante acusa produção do reality ‘Are You The One?’ de encobrir abuso sexual

Após as acusações, as gravações da nona temporada do reality de romance foram suspensas

São Paulo, SP

A modelo e influenciadora Gianna Hammer, 25, participante do reality show Are You The One? (MTV) acusou os produtores do programa de a dopar e de encobrirem um abuso sexual sofrido por ela durante as filmagens da 5ª temporada, em 2017.

As acusações foram feitas ao Daily Beast, e após a publicação da entrevista, a imprensa internacional afirma que as gravações da nona temporada do reality de romance foram suspensas.

“Levamos essas questões muito a sério e pausamos a produção/elenco para conduzir uma investigação independente sobre as alegações, a empresa de produção terceirizada e revisar nossos protocolos de segurança internos”, disse um porta-voz da MTV em comunicado, segundo o Deadline.

Hammer afirmou que estava sob o efeito de uma medição anti-ansiedade quando entrou na 5ª temporada do reality, que foi filmado na República Dominicana. Na entrevista, ela detalhou os acontecimentos durante as filmagens de uma festa em que o elenco estava movido a álcool.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A modelo diz que os responsáveis pelo programa a deram uma dose extra de seu medicamento durante a festa, após ela ter um confronto com outro membro do elenco, apesar de dizer que o remédio não deveria ser misturado com álcool. Ela conta que após isso perdeu a consciência.

Depois disso, um colega a contou que ele, junto de outros participantes, a tirou da cama na qual ela estava com um dos protagonistas do reality ao ouvirem ela dizendo “não” várias vezes. Segundo Hammer, o participante que teria cometido o abuso continuou no reality após o acontecido.

Ela não disse o nome do participante do programa que cometeu o crime. “Eu não sabia como me sentir em relação a isso e parte de mim ainda não sabe como sentir”, afirma a modelo na entrevista. Hammer também diz que acredita que o colega que a abusou estava embriagado e foi estimulado a cometer o crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Sinto raiva dele, mas acho que não acredito que ele tivesse intenções maliciosas. Não que isso tenha sido algo que ele planejou fazer”, disse. No ar desde 2014, o reality Are You The One? reúne 20 pessoas, sendo 10 homens e 10 mulheres, em um resort tropical para que eles encontrem seus pares perfeitos.

Em meio a diversos desafios e provas semanais, quem conseguir formar os pares recebe US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,6 milhões na cotação atual, para dividir entre si. A empresa Lightearted Entertainment, responsável pela produção do reality, disse que pretende “cooperar com plena transparência” com as investigações.

No mesmo comunicado, a empresa nega as acusações de Hammer e lembra que esta é a primeira vez que uma alegação é feita após oito temporadas. A modelo, por outro lado, fazia alusão à experiência há algum tempo pelas suas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress