Participação de Davi bate recorde de audiência do Mais Você em 2024

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O primeiro compromisso do campeão do BBB 24 foi participar do Mais Você nesta quarta-feira (17) e Davi Brito trouxe um recorde para a atração comandada por Ana Maria Braga. O programa conseguiu a maior audiência em 2024.

Segundo dados prévios obtidos pela reportagem, a participação do novo milionário baiano (ganhou o prêmio de R$ 2,92 milhões, fora os prêmios das dinâmicas) marcou 12 pontos com pico 13 em São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

No Rio, foram 17 pontos com pico 18 e cada ponto valendo 160 mil pessoas e, em Salvador, com 20 pontos com pico 22 (130). De acordo com dados prévios, é a melhor média da atração desde maio de 2021. No mesmo horário em São Paulo, a Record obteve 3 pontos, o SBT 2 pontos e a Band 1 ponto.

Para entrevistar Davi, Ana Maria Braga foi aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Ela, que desde 2020 faz o programa em São Paulo, apresentou Mais Você do estúdio do É de Casa. De volta ao local em que gravou a produção durante mais de 20 anos, a apresentadora se emocionou.

“Estou muito emocionada de ter voltado aqui, na nossa produtora, no Projac, pertinho da minha casa oficial… Eu estou na casa do É de Casa, que gentilmente me cederam [espaço] para eu poder [apresentar]”, disse Ana Maria.

Ela então prosseguiu: “Como hoje é uma quarta nobre, porque não é todo dia que a gente recebe um milionário, e o campeão de um BBB tão disputado quanto esse… E aí, quando eu cheguei aqui, eu queria te contar que esse sensor que a gente sente com relação à natureza, à mata… Eu queria falar para o pessoal do Rio de Janeiro, que sempre me recebeu com um carinho imenso, meu muito obrigada”.