Paramount lançará ‘O Poderoso Chefão – Desfecho: A Morte de Michael Corleone’, de Francis Ford Coppola, nos cinemas e plataformas digitais

PUBLICIDADE

A Paramount Pictures anunciou hoje o trailer e o cartaz da nova edição do último filme da trilogia épica ‘O Poderoso Chefão’, de Francis Ford Coppola, intitulada ‘O PODEROSO CHEFÃO DE MARIO PUZO – DESFECHO: A MORTE DE MICHAEL CORLEONE’, baseada no best seller de Mario Puzo. O estúdio também traz a notícia para deixar todos os fãs entusiasmados: o filme será lançado na tela grande no dia 3 de dezembro em cinemas selecionados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília e nas plataformas digitais NET NOW Claro, Sky, Apple TV, Google Play, Vivo, Oi, Xbox Video, PlayStation Store para aluguel e compra, no dia 8 de dezembro.

Esta nova versão de ‘O Poderoso Chefão: Parte III’ atinge a visão original do diretor Coppola e do roteirista Puzo para o final, que foi meticulosamente restaurada para uma melhor apresentação do último capítulo da saga dos Corleone, que é legitimamente vista como uma das maiores da história do cinema. “’O PODEROSO CHEFÃO DE MARIO PUZO – DESFECHO: A MORTE DE MICHAEL CORLEONE’ é um reconhecimento do título de Mario, e também meu preferido, que retrata nossas intenções originais para o que se tornou ‘O Poderoso Chefão: Parte III'”, disse Coppola. “Para esta versão, reorganizei cenas tomadas e combinações musicais. Com essas mudanças, mais a filmagem e o som restaurados, esta é, para mim, uma conclusão mais apropriada para ‘O Poderoso Chefão’ e ‘O Poderoso Chefão: Parte II’ e estou grato a Jim Gianopulos e à Paramount por me permitirem revisitá-la”.

Coppola e sua produtora, American Zoetrope, trabalharam a partir de uma varredura de 4K do negativo original para empreender uma cuidadosa restauração quadro a quadro do novo filme e o original ‘O Poderoso Chefão: Parte III’. A fim de criar a melhor apresentação possível, a equipe de restauração da Zoetrope e da Paramount começaram procurando por mais de 50 tomadas originais para substituir as óticas de menor resolução no negativo original. Este processo levou mais de 6 meses e envolveu a peneiração de 300 caixas de negativos. A Zoetrope trabalhou cuidadosamente para reparar arranhões, manchas e outras anomalias, que não puderam ser tratadas anteriormente devido às restrições tecnológicas, enquanto melhorias foram feitas na mistura do áudio 5.1 original.

Estes esforços minuciosos de restauração não foram imunes à pandemia do novo coronavírus. Na metade do projeto, todo o trabalho – mesmo a busca do negativo – foi realizado pela Zoetrope e pela Paramount remotamente. “O Sr. Coppola supervisionou todos os aspectos da restauração enquanto trabalhava na nova edição, assegurando que o filme não só tenha uma aparência e um som impecável, mas também atenda seus padrões pessoais e sua visão de direção”, disse Andrea Kalas, vice-presidente senior da Paramount Archives.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

‘O Poderoso Chefão: Parte III’ foi nomeado em sete categorias do Oscar®, incluindo as de Melhor Filme e Melhor Diretor*. O filme segue Michael Corleone (Al Pacino), agora na década de 60, enquanto ele procura libertar sua família do crime e encontrar um sucessor adequado para seu império.

*Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante (Andy Garcia), Melhor Fotografia (Gordon Willis), Melhor Direção de Arte, Melhor Edição de Filme, e Melhor Música e Canção Original, 1991

“ACADEMY AWARD” e “OSCAR” são as marcas registradas e de serviço da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

O PODEROSO CHEFÃO DE MARIO PUZO – DESFECHO: A MORTE DE MICHAEL CORLEONE (1990/2020)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De Francis Ford Coppola

Com Al Pacino, Andy Garcia, Diane Keaton, Thalia Shire & Sofia Coppola

Lançamento:

03/12/2020 – Em cinemas selecionados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

08/12/2020 – Nas plataformas digitais NET NOW Claro, Sky, Apple TV, Google Play, Vivo, Oi, Xbox Video e PlayStation Store

Sobre a Paramount Pictures Corporation

A Paramount Pictures Corporation (PPC), produtora e distribuidora global de entretenimento filmado, é uma unidade da ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA), uma empresa líder em conteúdo com marcas de cinema, televisão e entretenimento digital proeminentes e respeitadas. A Paramount controla uma coleção de algumas das marcas mais poderosas em entretenimento filmado, incluindo Paramount Pictures, Paramount Animation, Paramount Television Studios, e Paramount Players. As operações da PPC também incluem a Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc., e Paramount Studio Group.

Sobre Paramount Home Entertainment

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Paramount Home Entertainment (PHE) faz parte da Paramount Pictures Corporation (PPC), uma produtora e distribuidora global de entretenimento filmado. A PPC é uma unidade da ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA), uma empresa líder em conteúdo com marcas de destaque e respeitadas de cinema, televisão e entretenimento digital. A divisão PHE supervisiona as atividades de distribuição de entretenimento doméstico e transacional digital da PPC em todo o mundo. A divisão é responsável pela venda, marketing e distribuição de conteúdo de entretenimento doméstico em nome da Paramount Pictures, Paramount Animation, Paramount Television, Paramount Players, MTV, Nickelodeon, Comedy Central e CBS e pelas licenças e serviços aplicáveis para certos títulos de DreamWorks Animation. A PHE também gerencia o licenciamento global de conteúdo de estúdio e transacional em plataformas de distribuição digital em todo o mundo, incluindo dispositivos online, móveis e portáteis e tecnologias emergentes.