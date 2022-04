Paramount+ estreia ‘The First Lady’, série protagonizada por Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson

A série abrirá as cortinas da vida pessoal e política de três mulheres únicas e enigmáticas e de suas famílias, traçando suas jornadas por Washington

THE FIRST LADY traz um olhar revelador para a liderança norte-americana, contada através das lentes das mulheres que viveram no coração da Casa Branca. Na Ala Leste do governo, muitas das decisões mais impactantes e que mudaram o mundo foram ocultadas e tomadas pelas carismáticas, complexas e dinâmicas primeiras-damas dos Estados Unidos.

A série abrirá as cortinas da vida pessoal e política de três mulheres únicas e enigmáticas e de suas famílias, traçando suas jornadas por Washington, mergulhando em seu passado e seguindo-as além da Casa Branca em seus melhores momentos.

Através de histórias entrelaçadas tão íntimas, quase como se as paredes da Casa Branca estivessem conversando, a primeira temporada se concentra nas trajetórias de Michelle Obama, Betty Ford e Eleanor Roosevelt.

