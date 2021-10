“Parada Louca”: Rainha do Piseiro, Mari Fernandez lança hit ao lado de Marcynho Sensação

Donos de singles estourados no Brasil e no mundo, os artistas se encontram em uma parceria inédita. A música e o lyric vídeo chegam às plataformas digitais nesta sexta, dia 29

Quando um fenômeno encontra o outro, o sucesso é garantido desde antes do lançamento. Assim é a nova música da Rainha do Piseiro Mari Fernandez, que divulga mais um hit, agora ao lado de Marcynho Sensação, cantor que vem emplacando os topos das principais paradas do país. Em uma parceria inédita, os artistas lançam “Parada Louca” – hit que promete agitar, acompanhado de um animado lyric vídeo.

A composição é assinada pela própria Mari Fernandez, primeira artista do Filtr Lab, programa da multinacional Sony Music que visa impulsionar artistas em ascensão, junto de Fausto Carvalho, Magno Neves, Gabriel BK e Lucas Souza. Com uma letra divertida e um ritmo contagiante, a música traz um clima de romance bem apaixonado e intenso, de uma forma dançante e potente, como só os cantores sabem fazer.

“Essa parceria com o Marcynho é um desejo meu desde que conheci o trabalho dele e me encantei. Estou super animada com esse lançamento, tem tudo pra ser aquele hit que vai fazer todo mundo dançar junto! Espero que o público curta bastante, produzimos com muito carinho”, conta a cantora.

Depois do EP “Pra Lascar o Coração Vol.1”, a dona da viral do Tik Tok “Não, Não Vou”, que já coleciona mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 140 milhões de visualizações no YouTube, se prepara para divulgar ainda mais novidades.

Sobre Mari Fernandez

Com apenas 20 anos e três meses de carreira, Mari Fernandez já é considerada uma das grandes vozes femininas da música brasileira. Sucesso no TikTok, seu primeiro single, “Não, Não Vou”, ganhou as playlists dos aplicativos de música e atingiu o TOP 1 das mais tocadas no Spotify Brasil. Isso dá a Mari o título de primeira mulher a chegar à posição mais alta do chart sem participações em 2021, além de ser a única do Forró a atingir essa marca em todos os tempos.

Mas Mari também já provou que não é artista de um single só. “Ficante Fiel”, parceria com Mad Dogz chegou a posição 143 do ranking em apenas 3 dias do lançamento, enquanto “Agonia”, parceria com Vitor Fernandes, chegou a posição 182, tudo isso no principal aplicativo de música mundial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, a artista, que já soma mais de 5 milhões de ouvintes no Spotify e mais de 140 milhões de visualizações no YouTube, se prepara para subir aos palcos ao mesmo tempo que projeta novos lançamentos, desta vez ao lado de sua gravadora Sony Music.

Sobre Filtr Lab

O Filtr – originalmente marca global de playlist da Sony Music – evoluiu no Brasil para uma plataforma de entretenimento, que une iniciativas para aproximar artistas e fãs, curadoria e produção de conteúdo, como o canal Filtr Brasil no Youtube, o FILTR Game, FILTR Live, FILTR Store, Filtr Latino e o Filtr Makers.

A proposta da marca FILTR Brasil é seguir desenvolvendo e impulsionando cada vez mais uma comunidade de pessoas engajadas que transitem por estes diversos pontos de contato com o vasto mundo da música. Acompanhando este conceito, a Sony Music Brasil lança Filtr Lab, programa que trará destaque para dez vozes em ascensão, por ano, sendo Mari Fernandez a primeira delas, seguida da dupla Lucca e Mateus e da cantora Brisa Star.