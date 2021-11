Papai Noel chega neste domingo ao Pátio Brasil

No dia 7 de novembro, o bom velhinho irá inaugurar um lindo Bosque Nevado, que vai surpreender todo mundo este ano. As atrações começam às 14h.

A época mais mágica do ano já está chegando! No dia 7 de novembro, o Pátio Brasil entra oficialmente em clima de Natal, com uma celebração cheia de encanto e diversão, como pede a data.

O Papai Noel vai inaugurar toda a decoração de Natal do shopping a partir das 14h, em uma festa cheia de atrações. Vai ter teatro, animação infantil, brinquedo inflável, pinturinha, entrega de balão na vareta, distribuição de pipoca e algodão doce, espaço para fotos e personagens caracterizados a tarde toda.



BOSQUE NEVADO – O Pátio Brasil preparou uma decoração de Natal linda e exclusiva para este ano. De 7 de novembro a 6 de janeiro, quem passar pela Praça Central do shopping vai se surpreender com um lindo bosque nevado, que tem também uma pista de patinação de gelo.

A ideia é que adultos e crianças vivam a magia do Natal de uma forma diferente: em meio a uma floresta nevada, cheia de detalhes, pinheiros e animais animatrônicos, como ursos polares, renas e lobos, que parecem reais mesmo. E tem, claro, uma árvore de Natal enorme, no centro da decoração.

Pelos corredores, a magia continua: cerca de 70 árvores de diversos tamanhos e 30 bonecos animatrônicos levarão o espírito natalino para todos os pisos do shopping, com mais de 700 enfeites, guirlandas, 80 mil lâmpadas de LED e o tradicional e gracioso presépio do Pátio.

A decoração também terá um espaço especial para as fotos com o Papai Noel. Para manter o distanciamento e a segurança de todos, o bom velhinho ficará em um trenó, na parte da frente, e as crianças poderão ficar no espaço de trás, separadas por um acrílico. As fotos serão por ordem de chegada, mas um aplicativo vai ajudar no gerenciamento da fila e na melhor experiência para todos. O cliente poderá andar no shopping enquanto aguarda sua vez.

E tem mais: as 16 vitrines externas do shopping também estarão lindamente decoradas para o Natal, não deixando a magia da data somente no interior do Pátio. Queremos que todos entrem no clima!

Os finais de semana de novembro e dezembro terão sempre cantata de Natal, uma peça teatral especial, festivais e treinões esportivos e muita diversão. A programação completa está no site www.patiobrasil.com.br

Confira a programação completa da chegada do Papai Noel no Pátio:



DOMINGO, 7 DE NOVEMBRO



14h às 15h — Chegada Papai Noel e acendimento da decoração;

14h às 20h – Atividades recreativas, entrega de balão, distribuição de pipoca, algodão doce e fotos com personagens (Varandão Sul e Norte);

14h às 20h – Brinquedos infláveis (Varandão Coberto);

14h às 20h – Abertura da Pista de Patinação no Gelo (Verificar valores de bilheteria – Praça central);

15h às 16h – Show de Mágica com Steiner (Palco Principal – Varandão Norte);

16h às 17h – Apresentação ”Uma Aventura Congelante”, com Neia e Nando Cia. Teatral (Palco Principal – Varandão Norte);

17h às 18h – Cantata de Natal (Palco Principal – Varandão Norte).