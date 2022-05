Paolla Oliveira diz respeitar cada vez mais os dublês após ‘Cara e Coragem’

A nova novela estreia nesta segunda (30), e contará com exibição dobrada na emissora, com o episódio do dia reprisado na madrugada

Luz, câmera, ação! De repente, era chegada a hora de pular de um andaime para fugir do perigo. Foi assim que a atriz Paolla Oliveira, 40, e seu parceiro de cena, Marcelo Serrado, 55, encararam o primeiro desafio como dublês na novela "Cara e Coragem". "A Paolla se jogou muito e dispensou dublês para ser uma dublê", celebra a autora, Claudia Souto. Na nova trama, que chega à Globo nesta segunda-feira (30), os atores interpretam Pat e Moa, um casal cuja relação será de gato e rato. Enquanto ela é casada, Moa tem pela parceira uma paixão platônica, mas que é quase impossível de acontecer por causa do momento que cada um vive. "Os dois personagens têm filhos, ela é casada e eu vivo sozinho, sou um pai solteiro que cuida do filho que teve com a ex-mulher. Os dois implicam um com o outro, mas essa relação fará o público torcer muito por esse amor", opina Serrado. Juntos, eles criam a Coragem.com, uma empresa que é solicitada a fazer um serviço paralelo que é encontrar, em um lugar de difícil acesso, uma pasta que contém a pesquisa sobre uma fórmula secreta. Porém, também terão de investigar o misterioso sumiço de Clarice (Taís Araújo), a pessoa que os contratou. A partir disso, o mundo deles, cheio de aventuras, ganhará pitadas de drama. E para viver toda essa adrenalina, Paolla e Serrado passaram por workshops e cursos com a equipe de dublês da TV Globo. "Na minha vida pessoal já sou ativa, gosto de uma aventura. Aprendemos algumas técnicas, rolei escada, pulei e caí em cima de caixas de papelão. Temos feito tudo até onde conseguimos com segurança", revela Paolla. "Nossos personagens vivem todos os lados da confusão", completa. Paolla também diz ter começado a olhar de forma diferente para esses profissionais que já a ajudaram em algumas oportunidades. "Os caras fazem as cenas, saem todos cagados, e os atores estão lindos, com guarda-chuva, ventiladores. Cada vez mais eles ganham meu respeito", opina. Autora da trama, Claudia Souto reitera que "o universo da novela é o dos dublês, mas a temática é a da coragem em todos os campos das nossas vidas". A história mostrará a coragem que cada personagem precisa ter seja para pular do alto de um prédio ou para resolver pendências do passado. "É uma comédia romântica de ação. Assim como o dublê é a outra face do ator, os personagens da história também têm dois lados", conclui Claudia Souto.