‘Pantanal’ estreia nesta segunda; saiba o que esperar do primeiro capítulo do remake

O remake da novela “Pantanal”, que marcou a teledramaturgia brasileira em sua primeira versão, transmitida em 1990 na Rede Manchete, estreia na Globo nesta segunda (28) na faixa das 21h.

A nova produção tem autoria de Bruno Luperi, neto de Bendito Ruy Barbosa, dramaturgo que foi recusado pela Globo quando ofereceu a novela à emissora pela primeira vez.

Apresentando os personagens e a trama principal do folhetim, o primeiro capítulo de “Pantanal” narra como José Leôncio, ainda criança –a personagem é interpretada em diferentes fases por Drico Alves, Marcos Palmeira e Renato Goes–, é ensinado a ser peão por seu pai, o fazendeiro Joventino, interpretado por Irandhir Santos.

O episódio apresenta também o personagem Anacleto, peão da fazenda que incentiva seus colegas a se revoltarem contra o patrão, Joventino.

Entre os personagens marcantes da novela estão Juma Marruá, Guta e o Velho do Rio. Além dos nomes que figuram no primeiro capítulo, o elenco conta com atores como Alanis Guillen, Juliana Paes, Murilo Benício, Juliano Cazarré, Jesuita Barbosa, Bruna Linzmeyer, José Loreto, Dira Paes, Almir Sater e Silvero Pereira.