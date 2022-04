Pai de Paulo André quer que o filho volte a competir no atletismo o mais rápido possível

O atleta passou mais de 100 dias confinado no Big Brother Brasil 22; Ele ficou em 2º lugar na disputa pelo R$ 1,5 milhão

Após Paulo André ter ficado em segundo lugar no BBB 22, o pai e técnico do velocista, Carlos Camilo, já planeja os próximos passos do filho. No ‘Encontro’, ele disse querer que o atleta volte a treinar e a competir o mais rápido possível.

“Vai depender muito da agenda dele, eu quero [que ele volte a treinar] amanhã. Mas conversei hoje de manhã com ele, estava no estúdio gravando. Então não sei. Vai depender muito dele”, disse.

‘PA’, como é conhecido, foi o vice-campeão do reality show com 29,91% dos votos. Depois de mais de quatro meses de confinamento, o atleta sai do programa com projeção nacional e mais de 8 milhões de seguidores no Instagram.

Carlos Camilo acrescentou que espera que o filho retorne a tempo de disputar o Troféu Brasil de Atletismo. A competição, que é a principal do calendário nacional, será realizada entre 23 e 26 de junho, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Apesar de ter ficado fora de competições e da rotina profissional durante os meses de BBB, Paulo André manteve um treino personalizado enquanto estava na casa. Agora, o atleta de 23 anos e a família têm planos para o futuro.

“A nossa intenção é que ele estabilize sua carreira, tanto fora como dentro do atletismo, e ajudar outras crianças no projeto de esporte”, acrescentou o pai e técnico do ex-BBB. “Após esse programa, a gente vai conversar e investir na associação para que os meninos, que se espelham nele, sejam igual a ele ou melhor”, finalizou.

Paulo André foi campeão mundial de revezamentos (4x100m) e também medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Já nos 100m rasos, ele recebeu a medalha de prata no Pan de Lima e foi semifinalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado.

Em março, o governo federal decidiu suspender a Bolsa Atleta que ele recebia, no valor de R$ 1.850, em função da participação no reality. No entanto, ele está contemplado no novo edital do programa para 2022 por cumprir os requisitos.