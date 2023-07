Padre Fábio de Melo supera papa Francisco e é religioso mais seguido nas redes

Segundo uma pesquisa do Datafolha, Fábio de Melo se destaca como religioso mais influente do Brasil

O padre Fábio de Melo é o religioso mais seguido do Brasil – ultrapassando o papa Francisco. O padre acumula mais de 25 milhões de seguidores no Instagram e 8.5 milhões no Twitter. É possível ver uma mistura de humor e pregação entre as postagens do reverendo, que tem personalidades famosos como amigos e admiradores.

Recentemente, o sacerdote anunciou o lançamento da canção Mãe, em parceria com Fábio Jr. A música foi feita em homenagem à Dona Nilva Côrrea, mãe do cantor, que morreu em 2015, aos 85 anos.

Na carreira artística, Fábio de Melo lançou seu último álbum em 2018, intitulado O Amor Me Elegeu. Com mais de dez lançamentos, outros trabalhos conhecidos seus são Clareou (2017), Deus no Esconderijo do Verso (2015), Solo Sagrado (2014) e Estou aqui (2012).

Já o papa Francisco, que recentemente recebeu cerca de 200 artistas de todo o mundo para a comemoração dos 50 anos da inauguração da Coleção de Arte Moderna dos Museus Vaticanos, inclusive os brasileiros Caetano Veloso, que acabou cancelando sua ida a Roma por causa de uma gripe, a escritora Ana Maria Machado e os artistas Jonathas de Andrade, Vik Muniz e Nelson Felix, acumula um pouco mais de 9 milhões de simpatizantes no Instagram – e Twitter, que se sobressai com destaque, com mais de 18.8 milhões de seguidores.

O mais influente

Segundo uma pesquisa do Datafolha, Fábio de Melo se destaca como religioso mais influente do Brasil. Dos 1.500 entrevistados em enquete virtual, de 2 a 9 de maio, 16% o citaram, o dobro do segundo colocado, Marcelo Rossi. Em seguida vem pastor Claudio Duarte, Papa Francisco e Silas Malafaia. A margem de erro é de três pontos porcentuais.

Lista com o número de seguidores de alguns dos religiosos mais influentes do País

O Estadão fez um levantamento dos números de seguidores de líderes do catolicismo e cristianismo.

Pastor Fábio de Melo – 25.9 milhões no Instagram e 8.5 milhões no Twitter

Pastor Claudio Duarte – 8.9 milhões no Instagram

Padre Marcelo Rossi – 7.6 milhões no Instagram

André Valadão – 5.6 milhões no Instagram e 1.3 no Twitter

Pastor Silas Malafaia – 4 milhões no Instagram e 1.5 milhões no Twitter

Pastor Lucinho – 2.5 milhões no Instagram e 444.4 mil no Twitter

Bispo Edir Macedo – 1.4 milhão no Instagram e 437 mil no Twitter

Pastor Hernandes Dias Lopes – 1.3 milhão no Instagram e 134.3 no Twitter

Ma´rcio Valada~o – 969 mil no Instagram e 8.375 no Twitter

Missiona´rio R. R. Soares – 479 mil no Instagram

Apóstolo Valdemiro Santiago – 195 mil no Instagram e 194 mil no Twitter

Apóstolo Rina – 173 mil no Instagram e

Bispo Samuel Ferreira – 55.3 mil no Instagram

*Alguns dos perfis não tem conta oficial no Twitter.

Estadão Conteúdo