P.A. publica foto com Jade após ela se declarar solteira

Na legenda da publicação feita no Twitter, o atleta escreveu “Amizade é tudo, estamos juntos sempre, marrenta”

O atleta Paulo André, 23, compartilhou fotos ao lado de Jade Picon, 20, neste domingo (12), após a ex-sister declarar nas redes que está solteira. “Amizade é tudo, estamos juntos sempre, marrenta”, escreveu o ex-brother na legenda da publicação.

Os dois viveram um romance na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo), porém não levaram a relação adiante fora do reality. A torcida pelo namoro dos dois ganhou muitos fãs, intitulados Jadrés (junção dos nomes Jade e André).

Antes da publicação de P.A., Jade havia feito uma sequência de Stories falando estar solteira neste Dia dos Namorados. “Tenho 20 anos. Sou bem resolvida, sou decidida, sou muito feliz. E ultimamente venho me sentindo um pouco pressionada, cobrada. Muita fofoca, especulação”, começou no registro.

“Já vi que, quando você não fala, falam por você. Eu estou solteira com todas as letras. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não estou namorando, que não estou ficando sério, não tenho compromisso fixo com ninguém, mas isso não quer dizer que não tenha um carinho total por tudo o que vivi”, continuou a empresária.

“Este é o meu primeiro Dia dos Namorados solteira em três anos. Vocês acompanharam o meu relacionamento de três anos com o João [Guilherme]. Acompanharam agora em rede nacional o romance que eu vivi com o P.A. Eu tenho um carinho enorme por tudo o que eu vivi, por toda a história, pelos fãs, mas, no momento em que eu estou da minha vida, eu preciso priorizar a pessoa que mais me prioriza, que sou eu”, completou ela.