Oswaldo Montenegro lança videoclipe de “Lembrei de Nós”, faixa-título de sua nova turnê

O projeto audiovisual contou com estreia no último sábado (06) e o single chegará às plataformas digitais nesta sexta-feira (12)

Foto: Divulgação

Foi lançado, no último sábado (06), o novo videoclipe de Oswaldo Montenegro, “Lembrei de Nós”. O projeto audiovisual já está disponível no YouTube e o single chegará às plataformas digitais nesta sexta-feira (12). Em arranjo sofisticado, a canção (autoral) alterna violões suaves com orquestrações fortes, enquanto a letra oferece frases reflexivas, como “Lembrei de nós / Do que não foi / Se não foi, não vai ter final”.

Faça o pre-save de “Lembrei de Nós”

“Existem milhões de canções de amor. Essa não é uma delas. Paro aqui e me corrijo: talvez seja, mas de um outro tipo. Falando do que não houve, aceitando a vitória do futuro do pretérito: a gente se amaria”, comenta Montenegro. O clipe é uma coprodução de The Music of Tomorrow e Oswaldo Montenegro Produções Artísticas. Tem concepção e direção do próprio Montenegro, direção de fotografia de Ian Ruas e direção de arte de Raique Macau.

“Lembrei de Nós” é também o título do novo show que o Menestrel prepara para 2022. Com 75 apresentações já fechadas, o artista brinda o público no tão esperado reencontro e batiza: “Lembrei de nós”, sua nova turnê.

Oswaldo Montenegro é músico, cantor, compositor e diretor de teatro, cinema e TV. Como diretor e roteirista, Oswaldo soma quatro filmes com sucesso de críticas e elencos premiados, como “Léo e Bia” (2010) e “A Chave do Vale Encantado” (2019). O cantor soma cerca de 420 mil ouvintes mensais nas plataformas digitais e mais de 97 milhões de visualizações em seu canal no YouTube, incluindo sucessos como “A Lista”, “Lua e Flor” e “Respire Fundo”.

O novo single de Oswaldo Montenegro, “Lembrei de Nós”, estará disponível nas plataformas digitais, via ONErpm, nesta sexta-feira (12), e o videoclipe da faixa já está disponível no canal do cantor no YouTube.