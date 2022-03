Oscar 2022 terá Billie Eilish e Beyoncé em apresentações durante a cerimônia

Também terão apresentações os cantores Sebastián Yatra –com “Dos Oruguitas”, da animação “Encanto”, da Disney–, e Reba McEntire –com “Somehow You Do”, do longa “Quatro Dias com Ela”, só indicado nesta categoria

A cerimônia do Oscar 2022 acontece no próximo domingo (27), e as cantoras Billie Eilish e Beyoncé subirão ao palco do Dolby Theater para apresentarem as canções pelas quais concorrem à estatueta.

Eilish vai se apresentar com seu irmão, Finneas O’Connell, e está na corrida com “No Time to Die”, tema de “007 – Sem Tempo para Morrer” –último longa do agente secreto estrelado por Daniel Craig, e que concorre a outros dois prêmios–, enquanto Beyoncé tenta levar a melhor com “Be Alive”, tocada no filme “King Richard: Criando Campeãs” –com Will Smith, e que também soma outras cinco indicações. É a primeira vez de ambas as artistas na premiação.

Também terão apresentações os cantores Sebastián Yatra –com “Dos Oruguitas”, da animação “Encanto”, da Disney–, e Reba McEntire –com “Somehow You Do”, do longa “Quatro Dias com Ela”, só indicado nesta categoria.

Alegando conflitos em sua agenda, apenas o cantor Van Morrison não apresentará “Down to Joy”, do longa “Belfast” –que soma sete indicações ao todo.

As apresentações foram confirmadas pela Academia em uma postagem nas redes sociais na última terça (22).