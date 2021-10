“Os Roucos” lança videoclipe de novo single; assista “Movimento Contínuo”

As músicas lançadas anteriormente pela banda, “Enlouqueci!” e “Cat In The Window”, eram cantadas apenas por Noel

Nesta quarta-feira (6), Os Roucos, formado por Noel Rouco (guitarra e voz), Rodrigo Luminatti (baixo e voz) e Guto Gonzalez (bateria), lançou o terceiro single, desde a estreia do trio em 2020. “Movimento Contínuo” traz como uma nova característica, a presença de dois vocais, que deve aparecer com mais frequência no trabalho do grupo. As músicas lançadas anteriormente pela banda, “Enlouqueci!” e “Cat In The Window”, eram cantadas apenas por Noel. “Nessa faixa quem assume a maior parte da primeira voz é o Rodrigo, e eu passo a entrar mais a partir do refrão, onde as vozes se alternam. Isso deu uma dinâmica interessantíssima pro som e é algo a ser explorado”, afirma o guitarrista.

Noel revela ainda que a faixa carrega influências do rock nacional e do post punk dos anos 80, além do rock alternativo brasileiro dos anos 2000, época em que Noel fazia parte da banda Rock Rocket e Rodrigo da Motores, duas conhecidas da cena independente da capital paulista. “‘Movimento Contínuo’ foi inspirada por um sentimento misto de frustração e ansiedade causada pela pandemia, e ao mesmo tempo pela expectativa e necessidade de se reinventar nesse período. É uma música que surgiu da inquietação e reflete também um momento de inspiração e amizade entre os membros”.

“Movimento Contínuo” vem acompanhado de um videoclipe, dirigido por Raul Machado e Yuri Alexei, que mistura diversas referências dos anos 70 e 80. “Dividimos o clipe em 3 figurinos: Um baseado no filme Warriors – Os Selvagens da Noite, que é um clássico da filmografia roqueira underground, misturado com o Laranja Mecânica; o 2º teve como referência o visual de bandas punks dos anos 80, de regatas rasgadas, coletes e cintos com espigão; e o 3º, algo mais anos 80 ‘elegante’, como alguns clipes do Tears For Fears. Achamos que deu uma mistura boa e versátil para a estética do clipe”, conta Luminatti.

Foto: Antonio Frugiuele

A faixa foi produzida e masterizada pelo baterista Guto Gonzalez. “Foi a primeira produção para Os Roucos em minha nova casa, o estúdio ‘Canto da Coruja’. Por isso, é um marco também para mim”, comemora o músico. “Movimento Contínuo” fará parte do álbum de estreia da banda, previsto para o primeiro trimestre de 2022.

Ouça “Movimento Contínuo” nas principais plataformas digitais:

https://onerpm.link/835781910336