Os Parazim, Japinha Conde e Wilian e Marlon são atrações da Worlld Brasília

Recém inaugurada a Worlld Brasilia terá final de semana badalado com atrações locais e nacionais.

Na sexta, 10, Os Parazim chegam á Brasilia com seu hit “Porta Mala”.

No sábado, 11, a cantora Japinha Conde sobe ao palco ao som do seu forró.

No domingo, encerrando a programação a dupla brasiliense Wilian e Marlon faz show misturando sertanejo com diversos ritmos.

Levando em conta que a Pandemia ainda não chegou ao fim, vale ressaltar que a equipe do Worlld Brasília seguirá todos os protocolos de segurança estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Governo do Distrito Federal (GDF), contando com a utilização de máscaras, álcool em gel no local e obrigatório apresentar carteira de vacinação.

Vídeo: Os Parazim

Japinha Conde:

Wilian e Marlon:

SERVIÇO:

Data: 10, 11 e 12 de Dezembro

Sexta: Os Parazim

Sábado: Japinha Conde

Domingo: Wilian e Marlon

Hora: 20h

Local: SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145 Em frente a Distribuidora da Petrobras

Ingressos: A partir de R$50

Classificação: 18 anos

Mais informações: (61) 98383-3939