“Oi , Pra Depois” novo single da Banda Marisko

A banda Marisko lançou no ultimo dia (17/12) em todas as plataformas digitais o segundo single de carreira, “Oi, Pra Depois”, composição de Wag, Stiff e Pedro Saturnino, a gravação aconteceu no Centro Artístico Maluly, em São Paulo, com a produção musical de Marcos Maynard.

A nova faixa de trabalho vem com uma pegada mais sexy e ousada, enquanto “Seja Onde for”, primeira música lançada pela Marisko, mostrou um lado mais romântico da banda.

“No primeiro single a ideia era mostrar, nosso lado good vibes, que é de fato nossa identidade, adoramos falar de amor, da natureza, de boas energias, isso traduz muito nossa vibe. Nesse segundo som, a gente não deixa de falar de amor, mas dessa vez quisemos mostrar que a Marisko sabe conversar de várias formas, sabe falar de amor de uma forma mais romântica, mas também, sabe conversar daquele jeito mais malandro, mais sexy, mais ousado, e ainda assim, de uma forma leve, podendo atingir todos os públicos, todas as idades” Comenta Wag

Marisko é uma banda paulista, criadora do Pop Xote, formada por cinco músicos jovens que tem como característica principal o forró pé de serra, mas com uma linguagem e estilo moderno e diferenciado. Essa fusão de ritmos transforma o show da banda que a princípio seria uma atmosfera praiana, em uma viagem pela história da música brasileira de uma forma diversificada e atual sem perder o clima animado e gostoso do forró pé de serra.