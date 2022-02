‘O show não pode parar’, afirmam famosos que se rendem às festas privadas no Carnaval

Muitos artistas, de estilos variados, programaram shows privados, que estão liberados para acontecer normalmente, já a partir desta sexta-feira (25)

Os blocos carnavalescos estão proibidos de sair pelas ruas neste Carnaval e os tradicionais desfiles das escolas de samba foram adiados devido à pandemia. Mas engana-se quem pensa que não haverá folia em São Paulo ou que os famosos que costumam ser figurinha carimbada neste período ficarão em casa.



Muitos artistas, de estilos variados, programaram shows privados, que estão liberados para acontecer normalmente, já a partir desta sexta-feira (25), como o da cantora Pocah, que acontecerá na Audio Club (zona oeste). O mesmo acontece com Anitta, Ludmilla, Pedro Sampaio, Thiaguinho, Banda Eva e outros.



“Triste não poder sair com o bloco mais um ano, mas o show não pode parar e creio que o espírito do Carnaval está dentro de cada um de nós. Vai ser lindo e vamos levar alegria e reacender essa chama. O povo paulistano sempre nos recebe com muito calor”, afirma o cantor Felipe Pezzoni, da Banda Eva.



O grupo está entre as várias atrações previstas para acontecer em quatro dias de evento no Jockey Clube de São Paulo. Anitta, Ludmilla, Thiaguinho e Luan Santana são alguns que também engrossam a lista de apresentações previstas para o local. Para Luan, o fato de poder fazer Carnaval, ainda que com muitas restrições, já é uma grande conquista.



“É um passo adiante para a volta de dias menos anormais. Vamos aguardar pacientemente pela chance de nos juntarmos com mais segurança, e quanto mais gente colaborar com o uso de máscaras e a aplicação de vacinas, mais rápido poderemos nos abraçar de novo”, diz o cantor.



Ele avalia que o que vale no momento é ter um controle sanitário que mantenha todo mundo mais seguro. “Um evento com número limitado de público e em condições de verificar a imunização da plateia é mais seguro para todo mundo. Não podemos regredir para os indicadores ruins de Covid”, destaca.



Segundo Guilherme Teixeira, um dos sócio da agência Fishfire e um dos responsáveis pelo evento do Jockey, tudo seguirá os protocolos impostos pela prefeitura. “O Carnaval na Cidade marca um recomeço, uma importante e segura retomada do setor que vai proporcionar alegria, diversão e esperança”, diz ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Os pagodeiros do Jeito Moleque também se apresentam em um evento privado. Na opinião do integrante Felipe Saab, o que mais muda é o fato de o Carnaval ser uma festa democrática e, agora, ter de acontecer num ambiente menor e com valor de ingresso. Em alguns casos, a entrada pode chegar a R$ 700.



Mas isso não vai abater o grupo no quesito animação. “O contato fica mais restrito, mas estar na mesma atmosfera que os nossos fãs, mesmo que em um evento fechado, já faz com que aflore esse espírito de folia dentro de nós”, diz Saab.



Acostumado a também atingir multidões nas ruas na época mais alegre do ano, a banda Jammil e Uma Noites diz que festa carnavalesca em ambiente privativo “é uma outra vibe”. “A liberdade que nós artistas sentimos em cima do trio não tem comparação. Mas esse é um momento atípico que todos nós estamos passando e eu sou grato por ter saúde para fazer shows”, emenda o vocalista Rafael Barreto.



A banda se apresenta para o público paulistano e não vê a hora de começar a interação com ele neste sábado (26) no Clube Pinheiros. “Carnaval é Carnaval e eu quero levar o melhor para quem tiver curtindo o show. O Jammil é uma banda que completa 25 anos de história, com músicas que fazem parte da folia por gerações e é isso que quero levar”, define Rafael.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



CONFIRA DETALHES DAS FESTAS

Festa: Carnaval na Cidade

Quando: De sábado (26) a terça (1), a partir das 13h

Atrações: Pedro Sampaio, Thiaguinho, Anitta, Luan Santana, Ludmilla, Durval Lélys, Banda Eva e outros

Onde: Jockey SP – Praça Pérola Byington, Bela Vista

Infos: https://www.ingresse.com/carnavalnacidade

Festa: Baile da Favorita Maresias

Quando: Sábado (26), a partir das 19h

Atração: MC Hariel

Onde: Sirena Maresias – Rua José Romão Cesar, 418, Praia de Maresias

Infos: https://www.ingresse.com/bailedafavoritamaresias

Festa: Lá Vou Eu

Quando: De sábado (26) a terça (1), a partir das 21h, e dia 5, a partir das 21h

Atrações: Jammil, Duda Beat, Jeito Moleque, Aitude 67, Matheus Fernandes e outros

Onde: Clube Pinheiros – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.484, Pinheiros

Infos: https://www.ingresse.com/lavoueu

Festa: Carnaval Flutuar

Quando: De hoje (25) a segunda (28), a partir das 16h

Atrações: Jeito Moleque, Pablito, Kekel, Haikaiss e outros

Onde: Casa Flutuar – Rua Clodomiro Amazonas, 896, Itaim Bibi

Infos: https://www.ingresse.com/carnaval-flutuar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Festa: Afrikaliente Carnaval Afro

Quando: Sábado (26) a partir das 22h

Atrações: Lumena Aleluia e DJs

Onde: Paraiso Morumbi – Rua Viriato Corrêa, 111, Fazenda Morumbi

Infos: https://www.sympla.com.br/evento/afrikaliente-carnaval-afro/1466947

Festa: Será que Abre? Bloco da Pocah

Quando: Hoje (25), a partir das 22h

Atrações: Pocah e convidados

Onde: Audio Club – Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Infos: https://audiosp.com.br/784-sera-q-abre-bloco-da-pocah-e-convidados