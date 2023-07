O que é o FanFever? Plataforma promete ser mais rentável que a concorrência

Lançamento da plataforma que promete conectar celebridades aos fãs conta com tecnologia de ponta para melhores faturamentos

Em meados de 2020, a pandemia mudou a forma como as pessoas se relacionam online e offline, trazendo muito mais gente para o digital e um outro olhar sobre métodos para alcançar autonomia financeira. De um dia para outro, celebridades e influencers deram início a um novo formato de interação com seus seguidores através da web. E é nessa leva que surge o FanFever, a mais nova plataforma de assinatura e monetização de conteúdo brasileira que promete desbancar os concorrentes.

O FanFever chegou para conectar produtores de conteúdo aos seus “Fans” através de tecnologia de ponta, contando com uma equipe com mais de 25 anos de expertise na monetização de conteúdo e acessibilidade de pagamentos. Junto, traz um time de suporte humanizado disponível a qualquer hoar do dia para esclarecer dúvidas e trazer dicas e orientações para que cada um possa alcançar maiores rendimentos na plataforma.

Garantindo independência financeira e geográfica a produtores de conteúdo, a plataforma se coloca como uma ferramenta para a conquista dos sonhos e empoderamento através da venda de conteúdos. O FanFever também oferece a menor taxa de intermediação entre todos os concorrentes: apenas 10%, visto que a palavra de ordem é a valorização do trabalho de cada influencer, que fica com 90% da receita gerada e tem maiores possibilidade de alto faturamento.

Quer saber mais como funciona o FanFever? Confira abaixo os diferenciais desta plataforma de assinatura que chegou para desbancar os concorrentes.

Conteúdos ao estilo pay-per-view

No FanFever, produtores e usuários possuem funcionalidades similares as das redes sociais mais famosas. O produtor pode postar stories, fotos e vídeos, com a principal diferença de que é possível publicar esses conteúdos em modalidades gratuitas ou pagas. Além disso, é possível unificar uma base de fãs e monetizar essa audiência através do envio de mensagens personalizadas.

Os conteúdos pagos no FanFever possuem duas opções de aquisição: a assinatura do perfil, dando acesso ao combo de conteúdos exclusivos e com cobrança mensal recorrente, e a venda avulsa, que garante acesso a um único e exclusivo conteúdo disponibilizado pelo produtor na linha do tempo ou por envio de mensagem privada. Cada produtor tem autonomia para definir os valores que deseja cobrar.

Além das opções de conteúdo pago, os produtores de conteúdo também podem cobrar por mensagem privada recebida, ficando a critério de cada um deixar a funcionalidade gratuita para todos os seguidores ou estipular um preço para que o usuário envie a mensagem. Essa opção também pode ser desativada caso o produtor deseje.

Tecnologia de ponta em assinaturas e sistema antifraude personalizado

Um dos diferenciais do FanFever é utilizar uma solução própria de pagamentos e de análise antifraude, na qual usuários têm pagamentos aceitos com maior facilidade, uma taxa de aprovação 12% superior ao mercado. A renovação de assinaturas é 13% maior devido à tecnologia personalizada utilizada na cobrança, e as taxas de estorno são praticamente zero.

Quando o assunto é a comparação com os concorrentes internacionais, o FanFever oferece mais possibilidades de conversão porque o pagamento em dólar causa receio e falta de confiança nos clientes; o sistema antifraude não regionalizado faz com que potenciais clientes sejam bloqueados por suspeita de fraude; e a regionalização de uma empresa internacional faz com que as processadoras diminuam o score de aprovação de cartões.

Cada um faz o FanFever do jeito que deseja

Na plataforma, produtores de conteúdo têm autonomia e liberdade para postar conteúdos que desejam, encontrando a melhor forma de se conectar aos fãs e alcançar a tão desejada autonomia financeira.

Conversamos com algumas produtoras que já estão utilizando o FanFever, e elas nos deram um feedback sobre o que estão achando e quais as expectativas com a plataforma:

Lari Wambier

O que está achando do FanFever?

Adorando todas as possibilidades que o site me dá! Como eu gosto mais de usar essas plataformas para enviar mensagens com fotos e vídeos, é algo que tenho usado porque é muito fácil. Também estou usando bastante a ferramenta de agendar a publicação de mídias, o que é uma mão na roda, porque tenho uma rotina mais ocupada. Isso sem falar na equipe do suporte, que é muito atenciosa e já me deram várias dicas legais pra eu faturar ainda mais.

Quais suas expectativas?

Conquistar mais seguidores, mais fãs, vender mais assinaturas e continuar interagindo com quem curte acompanhar meu conteúdo.

Que tipo de conteúdo você posta?

Eu gosto de compartilhar muito dos meus treinos, meu dia a dia mais fitness, como eu cuido do meu corpo e da minha alimentação. Mas não tem só academia não (risos). Eu sempre tô mandando selfies por mensagem privada pros meus seguidores, umas fotos mais picantes, digamos assim.. todo mundo que me segue ganha mimos.

Lari Wambier. Foto: Divulgação

Alana Gelmi

O que está achando do FanFever?

Nem acreditei quando entrei, até porque é uma plataforma nova e eu não sabia muito bem se iria me adaptar, mas o site é muito tranquilo de usar, mais fácil que outras plataformas, além de ser uma gracinha! O que mais gostei é que além de vender assinatura do meu perfil e vídeos e fotos individuais, eu ainda pude escolher um valor pra ganhar por mensagem recebida, algo que não tem nas outras. Dessa forma, eu posso faturar também ao conversar com meus seguidores.

Quais suas expectativas?

A autonomia financeira e a liberdade de poder trabalhar de onde eu estiver é o que mais me cativa nesse universo de venda de conteúdos. Eu adoro viajar, não gosto de ficar num mesmo lugar, e entrar no FanFever já tá me permitindo alcançar uma estabilidade financeira que me garante isso tudo.

Que tipo de conteúdo você posta?

Como eu vendo conteúdo há bastante tempo, sei certinho do que meus seguidores gostam. No meu perfil tem muito ensaio sensual, vídeos e fotos mais profissionais, porque eles curtem. Mas também tem muito nude, muita selfie, porque no fim, eu gosto mesmo é do exibicionismo, e meus conteúdos refletem isso. Quando eu estou me achando gata, com a autoestima lá em cima, sempre aproveito pra eu mesma fazer fotos e vídeos para colocar ali.

Alana Gelmi. Foto: Divulgação

Ericia Micarelli

O que está achando do FanFever?

O FanFever é muito prático de usar, fiquei bem impressionada com a conversão que tive com poucas divulgações. Eles comentaram que a parte de pagamentos era melhor que outras plataformas e pude sentir isso já nas minhas primeiras vendas e no feedback que alguns fãs me mandaram por mensagem privada. Estou adorando testar a plataforma!

Quais suas expectativas?

Poder trabalhar com o que eu gosto, ter liberdade financeira para assumir meus compromissos e ainda me mimar e cuidar de mim.

Que tipo de conteúdo você posta?

Ah, é uma mescla real que eu mesma faço com meu próprio celular (até um pouco amador), que mostra quem eu realmente sou, com conteúdos profissionais e ensaios mais caprichados para os que preferirem.

Ericia Micarelli. Foto: Divulgação

O lançamento do FanFever promete abalar as estruturas que usuários e produtores de conteúdo já conhecem relacionado a sites de assinatura, garantindo ainda mais cibersegurança, maior rentabilidade e uma lista de influencers e celebridades prontos para se conectar de maneira ainda mais profunda com seus usuários e fãs.