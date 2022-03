O musical “O que você vai ser quando crescer?” chega em abril

O espetáculo que foi gravado ao vivo em fevereiro, estará na TV e nas mídias digitais a partir de 02 de abril

O musical infantil “O que você vai ser quando crescer?”, da Cyntilante Produções, a respectiva trilha sonora chega às mídias sociais.

O espetáculo foi gravado ao vivo em fevereiro deste ano, durante o Festival de Musicais Infantis da Cyntilante Produções e está disponível no Canal de Thelmo Lins, a partir da mesma data. A trilha já se encontra nas principais plataformas digitais, como Spotify, Deezer, itunes, dentre outras.

Para completar o combo de divulgação, o espetáculo também será exibido, com exclusividade, no Canal Universitário (canal 12 da NET), no dia 02 de abril, às 20h.

Foto/Reprodução

Encontro de Leo Cunha e Thelmo Lins

Em 2015, o cantor e produtor cultural Thelmo Lins reencontrou-se com o escritor Leo Cunha em um evento no Teatro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, que Thelmo administra. Os dois foram contemporâneos no curso de Comunicação Social da PUC-MG e se formaram em Jornalismo na turma de 1991.

Thelmo já vinha de uma carreira na área da música e das artes cênicas há três décadas, enquanto Leo construiu uma bem-sucedida carreira na literatura, em especial a infanto-juvenil, com mais de 50 lançamentos.

Naquele encontro, os dois resolveram consolidar uma parceria, que resultou no espetáculo “O que você vai ser quando crescer?”, também apelidado de “Profissonhos”. Além de escreverem a quatro mãos o texto da peça infantil, surgiu ainda uma trilha sonora, que foi registrada no CD homônimo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Das 13 canções, 10 são parcerias entre Thelmo Lins e Leo Cunha, a partir de poemas do autor; 02 canções foram compostas por Wagner Cosse, também sobre poemas de Leo Cunha; e Thelmo criou uma canção sozinho.

O menino que queria ser mágico

As músicas tratam de profissões, como Poeta, Música, Esportista, Astronauta, Escultor, dentre outras. Já a peça conta a história de um menino que sonha em ser mágico e sai perguntando para todos ao seu redor sobre o que eles queriam ser quando eram crianças. E, claro, se eles conseguiram realizar seus desejos. As respostas vão abrindo um novo caminho para o menino, que começa a redimensionar seus sonhos.

Canções que misturam jazz, blues, baladas, samba-rock e até marcha de carnaval, além de jogos de palavras, trocadilhos e trava-línguas dão um clima divertido ao musical, que tem direção dos premiados Fernando Bustamante e Polyana Horta. No elenco, os atores Gustavo Machado, Jai Baptista, Rafa Ventura, Raíssa Alves e Ricardo Sabino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A direção musical tem a assinatura do músico e arranjador Rogério Delayon, que fez os arranjos para as canções.

Foto/Reprodução

Datas do lançamento:

Dia 02 de abril de 2022, 20h, no Canal Universitário (canal 12 da NET), com reprise no dia 03 de abril, às 17h.

Lançamento simultâneo no www.youtube.com/c/ThelmoLins

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partir de 09 de abril, no YouTube/Canal Cultura e Cidadania Circula

Ficha Técnica

Texto: Leo Cunha e Thelmo Lins

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Músicas: Thelmo Lins e Wagner Cosse

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Direção Geral: Fernando Bustamante

Direção Musical e Arranjos: Rogério Delayon

Direção de Movimento: Gustavo Machado

Direção de Ator: Polyana Horta

Elenco: Jai Baptista, Gustavo Machado, Ricardo Sabino, Rafael Ventura, Raíssa Alves

Ilustrações: Eduardo Sá

Fotos de estúdio: Marco Aurélio Prates

Fotos de cena: Guto Muniz

Edição de vídeo (imagens divulgação): Eduardo Falcão

Edição de vídeo (teaser): Self Produções

Design Gráfico: Lucas Kurenai (Alegoria)

Design de Luz: Fernando Bustamante

Cenografia: Cynthia Dias

Figurino: Ricca Costumes

Visagismo: Xisto Lopes

Cenotécnica: Gastão

Adereços: Paulo Viana

Efeitos: Serge Weick

Filmagem: Thelmo Lins e Allison Diogo

Edição: Thelmo Lins

Gravado ao vivo no Teatro Santo Agostinho, no dia 20 de fevereiro de 2022.

Produção Executiva: Jéssica Azevedo e Cláudio Galalau

Direção de Produção: Cyntilante Produções

Idealização: TW Cultural

Apoio: Canal Universitário/TV Promove e Naza Music