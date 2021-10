O mundo perdeu a admiração pelo Brasil, diz Gilberto Gil a pesquisadores

A afirmação do cantor foi em entrevista a Guilherme Casarões, coordenador do Observatório da Extrema Direita e professor da FGV

O cantor Gilberto Gil afirmou em conversa com dois pesquisadores brasileiros que o mundo perdeu a admiração pelo Brasil. A afirmação do cantor foi em entrevista a Guilherme Casarões, coordenador do Observatório da Extrema Direita e professor da Fundação Getúlio Vargas, e Dawisson Belém-Lopes, que leciona na Universidade Federal de Minas Gerais, ao responder sobre a situação da cultura hoje no país, durante o governo de Jair Bolsonaro (sem partido).



“O mundo perdeu admiração pelo Brasil, mas também perdeu admiração por si próprio. Nós hoje carecemos de uma alegria de viver no mundo inteiro, de um desejo auspicioso de renovação da vida, para superarmos este momento de retrocesso”, disse Gil, atualmente em turnê pela Europa. ​



A conversa faz parte de uma série produzida com brasileiros que tiveram algum tipo de experiência no exterior. A íntegra será publicada no canal dos professores no YouTube na sexta (15). Gil também comentou sua participação como ministro da Cultura do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Assembleia da ONU, em 2003, quando fez uma apresentação musical com o então secretário-geral Kofi Annan.



“Esse episódio de um artista brasileiro investido de poderes representativos do Estado, como Ministro da Cultura, com o secretário-geral da ONU, protagonizando uma diplomacia criativa, estabelecendo uma conversa no campo internacional, tudo isso se perdeu”, afirmou.