O filme de Danilo Gentili acusado de pedofilia entra nos mais vistos da Netflix

“Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola” está sendo alvo de polêmica, pois está sendo considerado um conteúdo problemático

O filme “Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola”, com o ator e comediante Danilo Gentili, alcançou uma das dez posições na lista dos filmes mais vistos na Netflix. O filme teve um aumento de audiência desde que membros do governo Bolsonaro o acusaram de conter apologia à pedofilia nas redes sociais.

O filme, que também conta com a atuação de Fábio Porchat, foi lançado nos cinemas em 2017 e chegou à Netflix no início de fevereiro deste ano, além de estar disponível no catálogo de diversos serviços de streaming.

A comédia tem uma cena em que o personagem de Porchat pede que duas crianças que o masturbem. Os garotos reagem com surpresa, negando o pedido.

“O que é isso, preconceito nessa idade? Isso é supernormal, vocês têm que abrir a cabeça de vocês”, diz o personagem interpretado por Porchat, que em seguida abre a braguilha da calça e puxa a mão de um dos meninos em direção a ela.