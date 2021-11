O 36º Ferrock recebe concerto de gaitas no sábado (13)

Quatro gaitistas, mais convidados, vão levar o blues para o festival. Evento vai até dezembro com programação on-line e gratuita

O Festival Revolução e Rock – FERROCK segue com a programação intensa da 36ª edição. Neste sábado (13), a partir das 19h, o Concerto de Gaitas, com a participação de Paulo Chapa, Yan Amaral Engelke, Cisso Cerqueira e Ricardo Serpa, vai levar a pluralidade musical para o tradicional festival. Diante das restrições impostas pela pandemia, o evento é transmitido on-line, via YouTube e Facebook, gratuitamente, e contará com uma programação até dezembro.

Os 4 gaitista que comandarão o concerto atuam no Distrito Federal. Paulo Chapa, além de gaitista, é compositor, poeta, letrista, produtor cultural, e tocou em várias bandas da cidade. Já Yan Amaral Engelke iniciou sua carreira musical com a banda Headphones, em 2014. Atualmente, faz parte do projeto Twelve Bar, que reúne blues e rock. É Membro do movimento BsBlues e trabalha pelo fortalecimento do gênero musical pelo Distrito Federal.

Cisso Cerqueira é gaitista autodidata e iniciou a carreira em Petrópolis. Tocou com vários músicos e formou duo com o gaitista pioneiro da gaita blues no Brasil, o baluarte Zé da Gaita, além de acompanhar o cantor e compositor Dinho Ouro Preto, em 1994. Em Brasília, ministrou aulas em escolas de música. Em 2016, fundou a Cisso Cerqueira Blues Band. E Ricardo Serpa, também autodidata, tocou em várias bandas da cidade como CrocoDilloGang (Dillo d’Araújo), Made in Blues, Bartô Blues Band, entre outras. Hoje, é um dos líderes da Banda Conexão Chicago. Também é um dos fundadores do movimento livre BsBlues.

Segundo Ari de Barros, um dos fundadores do Ferrock, o público que acompanhar a live deste sábado pode esperar uma noite de muito blues. “Teremos 4 gaitistas experientes e talentosos no palco. Vamos contar, inclusive, com 2 convidados, o Humberto Viana, mais conhecido como Betão (guitarrista da banda Atacama) e o Leo di Bola (guitarrista da Brazilian Blues Band). Será um grande concerto e os amantes do blues vão poder se deliciar.”

Ferrock: tradição e pioneirismo

Com a missão de oferecer ao público atividades socioculturais, lazer, diversão e informação, o Ferrock atribui seu sucesso por usar a música para abordar temas sociais que precisam ser debatidos e refletidos em conjunto. Os shows musicais já arrecadaram, em média, 3 toneladas de alimentos não perecíveis por festival junto a um público estimado em mais de 160 mil pessoas em todos estes anos.

Nomes consagrados como, Sepultura Ira, Ratos de Porão, Made in Brazil, O Terço, Cólera, Blues Etílicos, Krisiun, sem deixar de mencionar as atrações internacionais como JJ Jackson (USA), Napalm Death (Inglaterra), Suffocation (USA) e Johnny Winter (USA), Uriah Heep (Inglaterra) são apenas algumas das atrações que já passaram pelos palcos do Ferrock.

Serviço: 36ª edição do Festival Ferrock – On-line

Quando? 30/10, 31/10, 13/11, 20/11 e 04/12

Onde? https://www.youtube.com/user/festivalferrock

https://www.facebook.com/FestivalFerrock/

Ingresso: Gratuito

Confira a programação completa:

13 de novembro – 19h – Concerto de Gaitas

20 de novembro – 19h – Concerto de Guitarras

04 de dezembro – 19h – Concerto de Rabecas da Orquestra de Rabecas do Cerrado