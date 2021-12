Now United anuncia 3 shows extras no Brasil; ingressos estão disponíveis

O Now United anunciou três shows extras no Brasil em 2022: Porto Alegre (11/3), Curitiba (16/3) e Recife (27/3). O grupo pop traz ao país a turnê mundial Wave Your Flag com outras oito datas confirmadas.

Por Amon Borges

São elas: Porto Alegre (12/3, no Auditório Araújo Viana), Curitiba (15/3, no Expo Unimed), São Paulo (18, 19 e 20/3, no Ginásio do Ibirapuera), Brasília (22/3, no Ginásio Nilson Nelson), Rio (24/3, na Jeunesse Arena) e Recife (26/3, no Classic Hall).



A venda de ingressos para os novos eventos começa nesta segunda (20), às 10h, e pode ser feita pelo site da Poladian, produtora do evento. Os tíquetes têm preços que variam de R$ 130 a R$ 780.



Além das opções de meia-entrada, como para estudantes, ainda há a possibilidade de obter o ingresso solidário, mediante a doação de 1 Kg de alimento não perecível, em Brasília, Porto Alegre e Recife.



Os produtores indicam ainda que querem garantir a segurança dos fãs em relação à pandemia de Covid e está “em constante contato com os órgãos locais de saúde e segurança pública e seguirá as recomendações vigentes na data do espetáculo.”



“Em data mais próxima do evento publicaremos em nosso site atualizações com informações importantes sobre o procedimento e políticas de segurança para entrar no espetáculo”, afirma em nota.

Além do Brasil, o grupo pop formado por 18 integrantes de países diferentes passará por outros locais como Estados Unidos, Rússia, Emirados Árabes e Portugal.



A lista de membros, que cantam e dançam no palco, inclui a brasileira Any Gabrielly e Alex Mandon (Espanha), Bailey May (Filipinas), Diarra Sylla (Senegal), Heyoon Jeong (Coreia do Sul), Hina Yoshihara (Japão), Joalin Loukamaa (Finlândia), Josh Beauchamp (Canadá), Krystian Wang (China), Lamar Morris (Reino Unido), Mélanie Thomas (Costa do Marfim), Noah Urrea (Estados Unidos), Nour Ardakani (Líbano), Sabina Hidalgo (México), Savannah Clarke (Austrália), Shivani Paliwal (Índia), Sina Deinert (Alemanha) e Sofya Plotnikova (Rússia).



NOW UNITED – TURNÊ WAVE YOUR FLAG 2022

Porto Alegre

Quando: 11 e 12 de março

Onde: Auditório Araújo Viana (av. Osvaldo Aranha, 685, Bom Fim, Porto Alegre, RS)

Quanto: R$ 250 a R$ 780

Mais informação: sympla.com.br

Curitiba

Quando: 15 e 16 de março

Onde: Expo Unimed (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Cidade Industrial De Curitiba, Curitiba, PR)

Quanto: R$ 150 a R$ 300

Mais informação: diskingressos.com.br

São Paulo

Quando: 18, 19 e 20 de março

Onde: Ginásio do Ibirapuera (r. Manoel da Nóbrega, 1.361, Paraíso, São Paulo, SP)

Quanto: R$ 130 a R$ 600

Mais informação: sympla.com.br

Brasília

Quando: 22 de março

Onde: Ginásio Nilson Nelson (SRPN, 0, Brasília – Distrito Federal)

Quanto: R$ 250 e R$ 680

Mais informação: sympla.com.br

Rio de Janeiro

Quando: 24 de março

Onde: Jeunesse Arena (av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ)

Quanto: R$ 150 e R$ 680

Mais informação: sympla.com.br

Recife

Quando: 26 e 27 de março

Onde: Classic Hall (av. Agamenon Magalhães S/N, Olinda, PE)

Quanto: R$ 250 e R$ 760

Mais informação: sympla.com.br