‘Novo objetivo é ser tão legal como ela’, diz Projota ao realizar sonho de gravar com Maria Rita

O rapper Projota lança, nesta terça-feira (22) o videoclipe da música “Vale das Sombras”. A faixa faz parte de seu último trabalho, “Tempestade Numa Gota D’Agua”.

Em meio a uma mudança de casa, Projota contou sobre a realização do sonho de gravar com Maria Rita. Ele diz que “Vale das Sombras” é a canção em que ele pôde, de fato, agradecer a Deus. A letra fala sobre a depressão, que ele enfrentou e superou.

A música nasceu no início de 2018. “Acordei um dia sabendo que teria muita música pra compor. Fiz onze canções em seis dias. No sétimo, eu descansei”, brinca Projota. “Foi mesmo algo divino”.

Dessa leva, saíram todas canções que ele foi gravando ao longo desses dois anos, como “Celta Vermelho”, “VideoGxme” e “Na Balada”.

Já “Vale das Sombras” foi última criação. Ela encerra o seu disco e também o ano. “Todos nós passamos pelo ‘Vale das Sombras’, então faz sentido terminar esse ciclo com ela”, conta Projota.

Quando a música nascia, ele sentiu que essa seria a faixa em que gravaria com Maria Rita. “O DJ Zala a compôs comigo. Escrevi em cima e falei que era a hora de chamar a Maria Rita. Como estava mais no rap, mais crua, a gente buscou algo diferente pra ela”, explica o rapper.

Com a ajuda do produtor Marcio Arantes, a faixa ficou pronta para Maria. “Aí ficou algo digno de enviar pra ela. Ele transformou a nossa batida em algo muito maior”, conta Projota.

O clipe foi gravado em estúdio, em janeiro, junto com “Salmo 23”. “Essas duas músicas se conversam, e usamos a mesma equipe”.

Para Maria Rita, foi uma experiência única. “Ela falou que nunca tinha feito um videoclipe em que teria de olhar pra câmera cantando. Era algo sempre mais solto, com banda”, revela Projota.

A cantora chegou a ficar nervosa com a situação. “Sempre me falaram que era melhor investir em um DVD por causa da minha força no palco. Então, tive pouca chance de fazer um clipe”, conta Maria Rita.

Com o lançamento, Projota realiza um sonho. “Ela tem um nível de excelência. Une uma voz incrível com uma energia muito pessoal. Ela emana uma luz especial. Depois que a conheci pessoalmente, eu tracei um objetivo, quero ser tão legal como ela”, brincou o rapper.

Para 2021, Projota conta que terá muitas novidades no trabalho e também na vida pessoal. “Sonho em construir a minha própria casa e ainda queremos adotar um filho”. Ele é casado com Tâmara Contro e tem uma filha, Marieva.

