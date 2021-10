Novo hit “157 do amor” de Caio e Henrique chega a 20 mil visualizações

A produção musical ficou por conta de Valdir Souza (LKS Music), produtor musical dos primeiros DVD’s de ninguém menos que a dupla Zé Neto & Cristiano

A canção “157 do amor” gravada pelos “Bonitinhos de Brasília” Caio e Henrique alcançou a marca de 20 mil visualizações no Youtube. Os responsáveis pela composição é o Júnior Lobo (Jenifer) e Sando Neto (Ciumeira), que dessa vez apostaram no código penal brasileiro para explodir mais um sucesso!

A produção musical ficou por conta de Valdir Souza (LKS Music), produtor musical dos primeiros DVD’s de ninguém menos que a dupla Zé Neto & Cristiano. Será que será um sucesso?!

O novo hit dos ‘bonitinhos de Brasília” foi lançado nas principais plataformas de música. Ouça agora mesmo o novo hit da dupla Caio & Henrique na sua plataforma de música preferida.

CONFIRA O CLIPE