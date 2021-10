Novidades Virgin Music 08/10

A dupla sertaneja Igor & Walace lança em seu canal no YouTube o vídeo de “Caixinha do correio”. Assista agora:

NOVIDADES VIRGIN MUSIC – UNIVERSAL MUSIC BRASIL – 08.10.2021

– O novo álbum do rapper POORSTACY, “Party At The Cemetery”, chega a todos os aplicativos de música.

– A banda norte-americana COIN apresenta o single “Chapstick”.

– O rapper Pouya traz a colaboração de Denzel Curry em seu novo single, “Wig Split”.

E mais…

– Assista ao vídeo de “My God”, música do cantor Henrique Casttro. Acesse:

O NOVO ÁLBUM DO RAPPER POORSTACY, “PARTY AT THE CEMETERY”, CHEGA A TODOS OS APLICATIVOS DE MÚSICA

Inspirado por aqueles que ele amou e perdeu, “Party At The Cemetery” é o álbum de celebração da vida de POORSTACY. Ouça e baixe aqui: https://virginmusicbr.lnk.to/PartyAtTheCemeteryPR . Repleto de histórias de angústia, traição e apatia, “Party At The Cemetery” é o trabalho mais ambicioso do artista até o momento e captura as dificuldades da pandemia e o amadurecimento de suas faixas em sucessos de rock hardcore. POORSTACY se esforçou mais do que nunca para fazer um trabalho único e variado em todas suas 14 faixas e ainda conta com a participação de Oliver Sykes. O disco traz algumas faixas de seu lançamento anterior, “Hollyweird”, com a adição de novas tracks que criam uma vasta gama de sons.

A BANDA NORTE-AMERICANA COIN APRESENTA O SINGLE “CHAPSTICK”

“Chapstick” é o primeiro single do próximo e quarto álbum do COIN, que é apresentada hoje. Ouça e baixe aqui: https://virginmusicbr.lnk.to/ChapstickPR . A canção ainda tem seu videoclipe apresentado. Acesse: https://youtu.be/eI9sOc7wbDo . O novo disco gira em torno da inteligência artificial e de como os humanos interagem com a tecnologia. “Chapstick” incorpora uma IA experimentando, pela primeira vez, o sabor do chapstick (uma analogia para o amor). COIN é uma banda americana de pop rock formada em 2012, em Nashville, Tennessee. A banda lançou originalmente dois EPs, em 2012 e 2013. Subsequentemente, eles ganharam atenção mainstream em 2015, com o single “Run”, parte de seu autointitulado álbum de estreia. Em 2016, o grupo foi destaque com a faixa “Talk Too Much”, de seu segundo álbum de estúdio, “How Will You Know If You Never Try”, que foi lançado em 21 de abril de 2017. A música foi a primeira do grupo a alcançar a parada da Billboard de músicas alternativas.

O RAPPER POUYA TRAZ A COLABORAÇÃO DE DENZEL CURRY EM SEU NOVO SINGLE, “WIG SPLIT”

O rapper da Flórida Pouya anuncia o lançamento de seu novo álbum, “Never As Thick As Water”, para o dia 22 de outubro. Ao lado de Denzel Curry, o artista acaba de disponibilizar a primeira faixa, “Wig Split”. Ouça e baixe aqui: https://virginmusicbr.lnk.to/WigSplitPR . Com os seus fluxos de serpentinas e vozes de ponta dura, o ritmista Pouya está bem entrosado com sonoridades instrumentais pesadas, que em sua união com Denzel apresentam uma mistura de sintetizadores, propositadamente construída para elevar as expectativas dos fãs para apresentações ao vivo. “Wig Split” chega oferecendo versos de alta octanagem de ambos os rappers e mostra Pouya se deleitando com os seus modismos e Denzel em seu próprio e inimitável estilo.