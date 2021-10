Novidades nacionais Universal Music 08/10

Veja quais são os lançamentos nacionais que saíram esta semana pela Universal Music

Nacional:

Nesta quinta, Lauana Prado lança o videoclipe de “Pegada fraca”.

O projeto Gaming Hits conta com as participações de FunBABE, Los Brasileros, MC Caverinha e Azzy na nova faixa e videoclipe, “VÍBORA”.

No dia 8, MC Bruna Alves lança seu novo single, “Não vem De mentiras”. A faixa também chega acompanhada do vídeo oficial.

Nesta sexta, Agnes Nunes se une ao produtor Neo Beats para apresentar a faixa e clipe de “A última dança”.

Mais um dos vídeos do trabalho “Atitude no Rolê – Rua”, do Atitude 67, é lançado no dia 7. Assista ao clipe de “Esquema”, disponível no canal da banda no YouTube.

Nesta semana, a banda Meu Funeral disponibiliza os vídeos de “Agricultor de merda” e “Arrependido”.

No próximo dia 6, a sambista Ana Clara estreia em seu canal no YouTube o vídeo de “Quando fiz amor com você”.

O novo álbum do aclamado músico James Strauss, “Lux Aeterna”, é apresentado nesta sexta.

No dia 8, Eli Soares disponibiliza seu novo álbum, “Laboratório do Groove”. Conheça o videoclipe da faixa “Pela fé”.

Moisés Cleyton conta com a colaboração de Giselli Cristina na música “Depois da prova”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/DepoisDaProvaPR .

No dia 8, o cantor Israell Muniz lança o EP “Me Chama Que Eu Vou” em todos os aplicativos de música.