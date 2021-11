Novas imagens do resgate ao avião onde estava Marília Mendonça são divulgadas

As imagens mostram o esforço de policiais militares para ter acesso ao interior do avião, que caiu na zona rural de Caratinga (MG)

A cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas faleceram durante um acidente aéreo na última sexta-feira, 5. No dia da ocorrência imagens do avião foram divulgados e, agora, um vídeo do resgate também foi compartilhado nas redes. Nele, é possível ver melhor o estado do acidente.

As imagens mostram o esforço de policiais militares para ter acesso ao interior do avião, que caiu na zona rural de Caratinga (MG). O vídeo foi feito através de uma câmera presa no colete de um dos policiais que fizeram o resgate.

É possível ver também que o avião estava localizado em uma área de difícil acesso, desta maneira, o vídeo registra momentos em que os policiais utilizam cordas para garantir a segurança da equipe. Na filmagem, os policiais tentam abrir a porta diversas vezes, mas a entrada da aeronave está amassada devido ao impacto. Confira:

Foi necessário fazer um corte no avião para que a porta fosse rompida, somente assim os socorristas conseguiram remover os corpos das vítimas. A PM teve apoio das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.