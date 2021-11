Modelo e Musa Fitnnes, Flávia Debortolle faz show em Brasília

A musa Flávia Debortolle se apresentará no palco da boate Roses Lounge no SIG, de hoje até o próximo dia 11

A modelo Flávia Debortolle desembarca em Brasília diretamente de Belo Horizonte para três shows na boate Roses Lounge que vem ganhando grande espaço em Brasília-DF. Flávia Debortolle é ganhadora do concurso Bumbum Brasil, capa da revista Sexy, dançarina e top 1 Brasil fitness show.

Os shows acontecem nesta terça, quarta e quinta. A casa noturna abre as 21h e fecha às 04h, com um excelente cardápio de drinks e show temático e interação com o público todos os dias.

Flávia Debortolle. Foto: Reprodução/Instagram

Serviço

Show da modelo Flávia Debortolle

Quando: 9, 10 e 11 de novembro

Horário: 21h

Onde: Boate Roses Lounge

Endereço: SIG Sul Quadra 06 lote 1275

Valores entrada: A partir de R$200

Faixa etária: 18 anos