Normalização de contas suspensas no Twitter levará semanas, diz Musk

O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, afirmou nesta quarta-feira (2) que vai levar “semanas” até que as contas suspensas, como a do ex-presidente americano Donald Trump, possam ser restauradas na plataforma, uma decisão importante a poucos dias das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

“O Twitter não permitirá que ninguém que tenha sido removido da plataforma por infringir suas regras ingresse novamente até que tenhamos um processo claro para fazê-lo, o que levará pelo menos mais algumas semanas”, tuitou o bilionário.

Musk lembrou, então, seu plano de formar um conselho de moderação de conteúdo, composto por representantes com opiniões muito diversas, “que certamente incluirá a comunidade de direitos civis e grupos que enfrentam violência motivada pelo ódio”.

O compromisso de Musk significa, em particular, que Trump não volta ao Twitter até as eleições de meio de mandato da próxima terça-feira, as quais determinarão o controle do Congresso.

Trump foi expulso da plataforma pouco depois da invasão por parte de seus apoiadores ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, com o objetivo de impedir a certificação eleitoral de seu rival nas urnas, o democrata Joe Biden.

Desde então, o ex-presidente republicano afirmou que nunca mais voltaria ao Twitter, depois de lançar sua própria rede social, a Truth Social.

