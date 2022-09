No Rock in Rio, marido de Gabriela Prioli elogia força dela ao enfrentar Bolsonaro

Na última sexta-feira (2), o candidato à reeleição usou as redes sociais para ironizar uma declaração de Prioli sobre o porquê de não ter interesse em entrevistá-lo

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ

A apresentação da dupla de DJs Jetlag no Rock in Rio vai contar com uma presença mais que especial na plateia do palco New Dance Order, neste sábado (10). Ou melhor, duas presenças.

Grávida seis meses, a advogada e comentarista de política Gabriela Prioli estará na primeira fila com a filha (o nome é guardado em segredo) na barriga para aplaudir o marido, Thiago Mansur, e seu partner, Paulo Velloso.

Thiago está ansioso com todo o quadro: a gravidez no último trimestre, o show no Rock in Rio, e também com o mais recente ataque de Jair Bolsonaro à sua mulher.

Na última sexta-feira (2), o candidato à reeleição usou as redes sociais para ironizar uma declaração de Prioli sobre o porquê de não ter interesse em entrevistá-lo. “Não o considero suficientemente interessante”, afirmou a advogada, que viu na ofensiva do presidente “a convocação de sua militância para um ataque a uma mulher grávida de uma menina”.

E foi o que aconteceu. Apoiadores de Bolsonaro passaram a ameaçá-la nas redes. Apesar de tenso (as coisas andam estranhas), Thiago está que não se aguenta de orgulho da mulher. “Gabi é mesmo uma mulher muito forte”, comenta.

“Não é possível que pessoas achem normal ameaças a qualquer pessoa, ainda mais a uma mulher e uma criança que sequer nasceu, por divergências políticas”, afirma. Isso é de uma covardia extrema”.

A menina que os dois esperam nasce até o fim do ano e já tem dois padrinho escolhidos: Leandro Karnal e Anitta, ela mesma. Para o show do Rock in Rio, Thiago promete um setlist especialíssimo, para entrar na história. “Vai ser muito surpreendente e inovador”, avisa.