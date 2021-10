Nina Nesbitt compartilha nova performance acústica de ‘Life’s a Bitch’

“Um adorável rodopio de retro-synth e pop moderno magnético, tudo sobre os altos e baixos que vêm com a sobrevivência no dia a dia ” – Vanyaland

O single atual de Nina Nesbitt,‘Life’s A Bitch’, levou a cantora e compositora pop de volta às ondas de rádio da Radio 1 com a cobertura de Melhor Novo Pop de Mollie King. Ela também manteve sua popularidade consistente em serviços de streaming, com uma onda de apoio que abrangeu destaques, incluindo Amazon Music (Brand New Music, Girl Squad), Apple Music (New in Pop, Best New Songs), Deezer (Brand New UK), Spotify (New Music Friday, Sad Bops) e YouTube Music (na capa do Popfresh). A faixa está agora se aproximando de 2 milhões de streams e visualizações, já que os ouvintes mensais de Nina no Spotify ultrapassaram 3,1 milhões.



Agora Nina dá a ‘Life’s A Bitch’ outro momento no holofote ao compartilhar uma nova performance acústica da música

As vibrações do pop alternativo misturado com anos 80 da produção original foram eliminadas para o vídeo. Em vez disso, Nina foca em seus elementos principais, sobrepondo seus vocais principais e de apoio, piano e sintetizador em uma gravação. Não só destaca seus talentos multifacetados como vocalista e artista, mas esta nova versão também mostra que suas composições têm o poder de brilhar em um contexto completamente novo.



Também é visualmente envolvente, já que o diretor do vídeo, Jon Stone, filmou e editou juntos as performances de Nina das quatro vertentes principais da música. Banhado por uma iluminação roxa sombria, ele cria a ilusão de haver quatro Ninas em seu estúdio caseiro – uma maneira impressionante, mas relativamente simples de dar ao formato de desempenho solo uma estética mais grandiosa.



Nina diz: “Estou animada para compartilhar a versão simplificada de ‘Life’s A Bitch’ com todos vocês. Eu gravei em minha nova sala de estúdio e meu tecladista, Adam, tocou o piano dele. Há muitas harmonias e acho que dá uma visão completamente diferente da música. As letras ficam muito tristes quando você tira a faixa! O vídeo acústico é uma referência ao vídeo da música oficial, usando várias personagens de Nina, mas de uma maneira diferente desta vez. Cada uma delas simboliza uma camada diferente da produção.”

‘Life’s A Bitch’ é o segundo single do ano de Nina, depois do hino pop ensolarado ‘Summer Fling’. Ele viu seu perfil internacional continuar a explodir enquanto acelerava para # 1 no Hot 50 da TikTok UK, enquanto também era adicionado a 40 playlists de New Music Friday em todo o mundo. Isso mostrou que seu número de seguidores globais continua a se expandir exponencialmente desde que seu segundo álbum “The Sun Will Come Up, The Seasons Will Change” acumulou impressionantes 530 milhões de streams. Fãs atentos aos detalhes podem notar que a placa que Nina recebeu em reconhecimento ao sucesso do álbum está orgulhosamente exibida em cima de seu piano.



‘The Sun WIll Come Up, The Seasons Will Change’ levou Nina para o Top 500 de artistas do Spotify no mundo, enquanto suas faixas foram posicionadas em mais mil playlists da plataforma. Sua ascensão também resultou em Taylor Swift citando seu nome durante seu discurso de aceitação do Prêmio Mulher da Década no evento da Billboard, Women in Music.



Suas colaborações até agora incluem Deacon (‘Long Run’), NOTD (‘Cry Dancing’) e R3HAB (‘Family Values’); uma colaboração com as cantoras e compositoras Sasha Sloan e Charlotte Lawrence para ‘Psychopath’, um single feminino exclusivo do Spotify; e com as estrelas globais Jonas Blue (‘Desperate’) e Sigala (‘Somebody’). Um destaque particular foi a parceria com Ranji e WHITENO1SE. A dupla remixou ‘The Moments I’m Missing’ e o apresentou no Ultra Music Festival, a reação foi tão grande que Nina posteriormente se juntou a eles em um show na Cidade do México para 20.000 pessoas.



Nina começou 2021 como convidada especial no evento de transmissão ao vivo de Liam Payne, o ‘LP Show Act 4’. Além de seu próprio set, ela também se juntou a ele para o dueto ‘For You’. Na semana passada, ela se apresentou como uma das principais atrações no primeiro Metaverse Festival ao lado de deadmau5 e Paris Hilton. Nina foi representada por seu avatar customizado, que exibia tênis virtuais desenhados pelo artista digital FEWOCiOUS.