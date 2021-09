Nicki Minaj diz que não foi ao baile Met Gala por não se vacinar

“Eles querem que eu me vacine para ir ao Met. Se eu me vacinar, Será quando eu sentir que pesquisei o suficiente”, disse

SÃO PAULO, SP

A cantora Nicki Minaj, 38, revelou em seu Twitter que não compareceu ao baile Met Gala, nesta segunda-feira (13), por não estar vacinada. “Eles querem que eu me vacine para ir ao Met. Se eu me vacinar, não (será) pelo Met”, começou. “Será quando eu sentir que pesquisei o suficiente. Estou trabalhando nisso agora. No meio tempo, meus amores, continuem seguros. Usem a máscara com duas tiras que cubram sua cabeça e rosto. Não aquela larga”, completou no tuíte.



Ela também comentou que já foi infectada pelo vírus da Covid-19. “Eu estava me preparando para o VMAs e fui filmar um vídeo e adivinhem quem pegou Covid? Você sabe como é não poder beijar ou abraçar seu filho pequeno por mais de uma semana?”, disse sobre seu filho, que irá completar um ano no final de setembro.



“Um bebê que só estava acostumado com sua mãe?”, pontuou, completando: “‘Vacine-se’, Drake acabou de me contar que pegou Covid com a maldita vacina, então se acalmem”. Além disso, ela também fez tuítes com conteúdos anti-vacina.



A rapper disse que seu primo, que mora em Trinidad & Tobago, “não vai se vacinar porque o seu amigo se imunizou e ficou impotente” devido a testículos inchados. Em respostas, especialistas em saúde alertam que esse não é um dos efeitos colaterais da vacina. “Então apenas reze a respeito e garanta que você está confortável com a sua decisão, não intimidado”, escreveu a artista.



O baile anual é feito pela revista Vogue e não aconteceu no ano passado devido à pandemia. O evento aconteceu nos Estados Unidos e chamou a atenção pelos looks dos convidados. Anitta, 28, usou um vestido preto com decote e uma fenda poderosa para sua estreia no Met Gala, maior festa mundial do mundo da moda, realizado anualmente Museu Metropolitano de Arte de Nova York.



O vestido da cantora foi desenhado pelo estilista Peter Dundas e escolhido por Anna Wintour, editora da edição americana da Vogue. Nos pés, ela usa sandálias da marca Alexandre Birman (são duas, uma cravejada em zircônias para o tapete vermelho e outra com tiras de cristais para a festa), produzidas exclusivamente para a ocasião.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fico muito honrada pelo convite para participar de um eventos mais aguardados do ano em todo mundo”, comentou a brasileira. “Pouca gente sabe, mas o evento é beneficente, em prol do instituto de vestuário do Museu de Arte Metropolitano, em Nova York. Isso me deixa mais animada ainda!”