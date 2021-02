Neymar fala de mutirão para fazer com que o Paredão da semana no BBB 21 seja falso

PUBLICIDADE

Neymar, 29, faz mutirão para que o paredão entre Arcrebiano, Juliette e Gilberto fosse falso, como já aconteceu em edições anteriores do reality. Logo depois da votação e da Prova Bate e Volta, o atleta escreveu “Não quero esse paredão” em seu Twitter.

Ele ainda pediu apoio dos fãs, e escreveu “mutirão para o paredão fake”. O tuíte gerou muito engajamento e já conta com mais de 450 mil compartilhamentos. Nos comentários, internautas e fãs do atacante concordam e também pedem que a eliminação seja falsa.

O atleta já havia comentado sobre o Big Brother outras vezes. Ele já desabafou sobre as atitudes dos brothers para com Juliette e também afirmou que queria que a cantora Karol Conká fosse eliminada. “Qual é a pérola que a lacradora mamacita vai soltar hoje? Ansioso já. #ForatodososK”, escreveu também em seu Twitter.

Além disso, Neymar também já havia contestado o resultado da Prova do Líder, a qual Nego Di e Lucas Penteado venceram. “Impressão minha ou o Projota bateu primeiro?”, escreveu em seu Twitter. Na primeira semana do BBB 21, o comediante optou pela liderança e o ex-participante Lucas ficou com o prêmio em dinheiro, pois já estava imune.

O diretor do programa, Boninho, respondeu o craque: “Neymar, o sistema é super seguro. Entendo a torcida, mas o Projota bateu uma fração [de segundo] depois. E foi de bobeira, ele terminou antes e esqueceu de bater. Gameplay”.

As informações são da Folhapress