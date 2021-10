New Order anuncia transmissão ao vivo de seu show no O2 em Londres

Eles anunciaram que fãs de qualquer lugar podem participar de uma transmissão ao vivo para vivenciar a noite por si próprios

Sábado, 6 de novembro de 2021

Ingressos via AXS

“Os sucessos clássicos vêm como ônibus, e um bis do Joy Division é emocionante, mas o New Order é uma das poucas bandas desse vintage cujo novo material você também quer ouvir” THE GUARDIAN

“Uma multidão que, com este set que abrange toda a carreira, tinha acabado de assistir a transição do New Order da intensidade punk para a supremacia eletrônica se desdobrar diante de seus olhos.” THE i

(Reviews de Heaton Park, Manchester, 10/9/21)

New Order recentemente voltou a se apresentar ao vivo com um show triunfante em uma cidade natal no Heaton Park de Manchester, o maior de todos os tempos na cidade. Eles estarão de volta ao The O2, em Londres em 6 de novembro para um show esgotado e estão estendendo um convite ao redor do mundo.

Eles anunciaram que fãs de qualquer lugar podem participar de uma transmissão ao vivo para vivenciar a noite por si próprios. Depois de quase 18 meses em que a banda não pôde viajar durante a pandemia e adiou shows nos EUA e no Japão, New Order queria estender a mão e compartilhar esse show ao vivo com o máximo de pessoas possível.

“Estávamos muito ansiosos para ver todos em turnê agora. É frustrante não poder tocar ao vivo pessoalmente, mas essa é a segunda melhor coisa. Parece certo reunir todos ao redor do mundo por todos os meios possíveis. Este é um show especial para nós e queremos compartilhá-lo com todos vocês.” – New Order

O primeiro show do New Order no local mais popular do mundo e seu primeiro show em Londres desde Alexandra Palace em 2018 será transmitido ao vivo pelo Live Here Now.

O horário do palco é às 17h45 (Horário de Brasília) – a transmissão ficará disponível por 72 horas.

Compre ingressos para a transmissão via AXS.

New Order estreou o novo single ‘Be a Rebel’ no ano passado durante o lockdown e lançou recentemente ‘Be a Rebel Remixed’, o conjunto completo de 11 remixes de alguns dos melhores produtores e DJs do planeta.

Eles celebrarão o 40º aniversário de seu álbum de estreia ‘Movement’ em 13 de novembro, lançando seu filme ‘Taras Shevchenko’ no Youtube. O predecessor do New Order, Joy Division, lançará uma edição especial em vinil de aniversário do álbum ‘Still’, em 11 de fevereiro de 2022, com exclusividade em https://store.neworder.com/uk/.

New Order é:

Bernard Sumner – lead vocals, guitar

Stephen Morris – drums

Gillian Gilbert – keyboards

Phil Cunningham – guitars

Tom Chapman – bass