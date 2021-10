Netflix confirma 4ª temporada da série ‘You’

“Faltam dois dias para a terceira temporada de You e a quarta já está confirmada”, diz a legenda da chamada

A terceira temporada da série You será exibida a partir desta sexta-feira, 15, na Netflix, e os fãs estão ansiosos. O serviço de streaming já começou a anunciar uma próxima etapa do mistério que envolve a vida de Joe, o protagonista. Um teaser com contagem regressiva para os episódios inéditos foi publicado nesta quarta-feira, 13. “Faltam dois dias para a terceira temporada de You e a quarta já está confirmada”, diz a legenda da chamada.

No fim de agosto, um teaser enigmático foi compartilhado no perfil do Instagram do seriado. Nele, o protagonista Joe, interpretado por Penn Badgley, dá as boas vindas ao filho, Henry O personagem promete que será uma pessoa melhor, digno de ser chamado de pai. “Por você eu posso mudar, serei o homem que você terá orgulho de chamar de pai (…) Escolher o seu nome é a primeira decisão que vou tomar para dar a você a melhor vida possível para protegê-lo”, diz Joe.

Estadão Conteúdo