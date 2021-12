Netflix anuncia série derivada de ‘La Casa de Papel’ para 2023

A série La Casa de Papel chega ao final nesta sexta-feira, 3, com os últimos episódios encerrando o ciclo de personagens como Professor (Álvaro Morte) e Rio (Miguel Herrán). No entanto, está longe o momento da Netflix desistir desse universo espanhol O serviço de streaming anunciou na noite de terça-feira, 30, uma série derivada focada em Berlim (Pedro Alonso) para 2023.

“O roubo está chegando ao final, mas a história continua”, disse a Netflix em um postagem do anúncio internacional. Por enquanto, não há maiores informações sobre a produção. Há apenas a confirmação de Alonso retorna para o personagem que o consagrou

Na terça-feira de manhã, em evento que contou com a presença do jornal O Estado de S. Paulo, Álex Pina deixou em aberto se haveria novos projetos de La Casa de Papel, mas assegurou que o fim da temporada nesta sexta-feira não deixa nenhuma ponta solta ou tema no ar.

Polêmica

Apesar de ser querido por muitas pessoas, Berlim carrega consigo um problema desde a primeira temporada: o personagem cometeu um estupro na primeira leva de episódios.

Desde então, esse fato está sendo reduzida para dar mais espaço para o crescimento do personagem que, mesmo morto, continuou aparecendo com frequência em todas as temporadas seguintes de La Casa de Papel.

Agora, com uma série só para ele, fãs da produção reclamaram nas redes sociais por, novamente, acontecer uma suavização desse acontecimento na primeira temporada. Não se sabe, ainda, se o tema será tratada na série Berlim.

