Nego do Borel mostra partes íntimas durante live nas redes sociais

São Paulo, SP

Nego do Borel, 28, pegou seus seguidores de surpresa durante uma live na madrugada deste domingo (28) e mostrou seu pênis para os vários fãs que o acompanhavam na transmissão em suas redes sociais.



Enquanto conversava com os cerca de 2.600 espectadores da live, o cantor repentinamente pôs suas partes íntimas para fora da calça e virou a câmera do celular para elas.



O assunto e também as prints do momento rapidamente viralizaram nas redes sociais, com muitos internautas criticando a atitude de Nego do Borel, que tem mais de 12 milhões de seguidores em seu Instagram, onde tudo aconteceu.



O cantor, aliás, vem se envolvendo em diversas polêmicas recentemente. No começo do ano, sua ex-noiva, Duda Reis, registrou boletim de ocorrência em que acusa Nego do Borel de violência doméstica, estupro e ameaça de morte.

O caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, como “lesão corporal, violência doméstica, estupro de vulnerável, ameaça e injúria”, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública à época.



Em fevereiro, Nego do Borel gravou um vídeo pedindo ajuda aos fãs e pedindo que eles esperem até que a Justiça conclua as investigações sobre o caso.



Ele ainda não se manifestou sobre a live em que mostrou as partes íntimas e sobre a repercussão do ocorrido.

