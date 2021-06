Navio da Xuxa – O Mundo dos Sonhos

Para comemorar seu aniversário, artista lança, em parceria com a PromoAção Eventos e a Opus Entretenimento, navio com embarque, no dia 25 de março de 2022, em Santos

Qualquer lista de 5 maiores artistas brasileiros tem obrigatoriamente o nome de Maria da Graça Xuxa Meneghel.

Milhões de discos e DVDs vendidos, recordes de bilheteria no cinema nacional, dezenas de prêmios no Brasil e no mundo.

Históricos programas de TV que se confundem com a vida de seus milhões de admiradores até os dias atuais.

Depois de décadas de sucesso, XUXA continua sendo uma das mais idolatradas personalidades brasileiras, com milhões de seguidores em suas redes sociais e sucesso absoluto em seus projetos artísticos e empresariais.

Madrinha brasileira da MSC cruzeiros, XUXA está trazendo aos seus fãs mais uma novidade ousada e inédita.

Em março de 2022, para comemorar seu aniversário, ela lança em parceria com a PromoAção Eventos e a Opus Entretenimento, o NAVIO DA XUXA, com embarque em Santos no dia 25 e desembarque no dia 28 de março de 2022.

Serão 72 horas de diversão, música e muita emoção.

Um universo colorido em todos os cantos do navio MSC Preziosa, exposições, festas temáticas, gincanas, teatro, filmes, personagens e muitos convidados especiais.

4.000 passageiros verão de perto o Xou da Xuxa, Programa da Xuxa, aniversário da Xuxa e shows ao vivo com grandes estrelas da música brasileira.

Para os milhões de fãs que sonharam um dia poder entrar na nave da XUXA, esse sonho vai se tornar realidade de 25 a 28 de março de 2022 com o NAVIO.

DA XUXA

Navegando em busca do Sol numa experiência única…..

Estar com a Rainha Xuxa, no seu cruzeiro e comemorando o seu aniversário.

Este sim é um evento que pode ser chamado de IMPERDÍVEL.

Mais informações em www.naviodaxuxa.com.br.