Natiruts chega ao fim após 28 anos e anuncia turnê de despedida ‘Leve com Você’

A turnê terá 20 shows e um setlist com músicas de diferentes fases da banda. Os ingressos começam a ser vendidos em 27 de fevereiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A banda Natiruts, uma das referências do reggae brasileiro, anunciou o fim do grupo nesta segunda-feira (26), após 28 anos de carreira. Os artistas vão fazer uma turnê, “Leve Com Você”, para se despedir do público.

A turnê terá 20 shows e um setlist com músicas de diferentes fases da banda. Os ingressos começam a ser vendidos em 27 de fevereiro, no site Eventim.

De acordo com o grupo, a última bateria de shows começa na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, no dia 8 de junho, e termina no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, no dia 7 de dezembro. Em São Paulo, a banda se apresenta no dia 31 de agosto, com o show programado para acontecer no Allianz Parque.

“Estamos na fase mais plena e madura da banda e conseguimos concluir o que nos propusemos lá atrás”, diz Luís Mauricio, co-fundador do Natiruts. “Saber encerrar algo em um momento em que você está bem é importante. A trajetória que percorremos até aqui é o que nos possibilita isso”, afirma o instrumentista Alexandre Carlo.

Os ingressos variam por cidade. Na capital paulista, o valor começa nos R$ 100 para as cadeiras superiores e vai até R$ 390 na pista premium. No caso da Allianz, a venda de ingressos ainda será anunciada.