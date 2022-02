Nasce primeiro filho de Dony De Nuccio e Larissa Laibida

O anúncio da chegada do pequeno Leo foi feita pelas redes sociais do apresentador; o parto aconteceu em Miami

Dony De Nuccio, de 37 anos, compartilhou com seus seguidores o nascimento do seu primeiro filho com Larissa Laibida O parto aconteceu no Mercy Hospital, em Miami, nos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira (24).O apresentador publicou duas fotos de Leo Oliveira De Nuccio no Instagram.

Na legenda da foto, ele escreveu: “Oi pessoal! Cheguei”. Vários famosos deram parabéns para o casal e comentaram que o bebê é lindo.

O apresentador da CNN Márcio Gomes, que trabalhou com De Nuccio na Globo, escreveu: “Que lindo é o Léo! Parabéns para a família toda”. A jornalista Leilane Neubarth desejou boas vindas ao bebê e o chamou de bonequinho. “O mundo está precisando da sua inocência.”

A jornalista e influenciadora Graciele Lacerda, mulher do cantor Zezé Di Camargo, comentou que o filho do apresentador é muito lindo. “Nem parece que acabou de nascer. Que Deus abençoe”, escreveu.

A atriz Elaine Mickely, mulher do apresentador César Filho, escreveu que o nascimento de Leo é uma benção para o casal. “Parabéns meu amores! Que alegria. Deus nos abençoe grandemente. Muita proteção divina sempre. Bem-vindo Leo.”

Horas antes do nascimento do bebê, De Nuccio publicou fotos de Larissa no hospital. “Em menos de 2h, a vida irá mudar para sempre”, afirmou o apresentador.