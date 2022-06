‘Não pôde ir para a creche’, diz repórter da Band ao entrar ao vivo com filho no colo

Felipe Kieling explicou que Lucas, seu filho, não tinha com quem ficar no dia

O repórter Felipe Kieling, correspondente do Grupo Bandeirantes em Londres, entrou ao vivo no programa BandNews FM com o filho, Lucas, no colo. O vídeo foi parar nas redes sociais e chamou a atenção de internautas e telespectadores.

No trecho, Kieling falava sobre o futuro do jogador de futebol Neymar Jr., que deve deixar o Paris Saint Germain na próxima temporada. Ao longo da reportagem, o filho do jornalista estava inquieto e choramingando, até quando o jornalista decidiu ninar o bebê.

No Twitter, Kieling explicou o motivo de ter levado o filho ao trabalho. “Lucas não pôde ir para a creche. A gente não tem família por perto e a minha esposa estava numa reunião importante. Ele veio comigo para o trabalho e não deu muito sossego… faz parte”, escreveu.

Nos comentários da publicação o repórter foi elogiado pelos internautas. “Acho que o Lucas não gostou da notícia… É um vídeo muito legal para você mostrar para ele quando ele for maior”, sugeriu uma.

“Sensacional! Vida real é isso, lindão seu filho. Parabéns”, disse outra. “Você é fera, Felipe”, disse ainda um terceiro.