‘Não largarei os meus’, diz Maria Beltrão sobre saída da Globo News após 25 anos

A jornalista Maria Beltrão usou as redes sociais para comentar, pela primeira vez, sobre a sua saída da Globo News após 25 anos no canal por assinatura. A partir de julho, Maria deixará o Estúdio i para assumir o comando do matinal É de Casa, na TV Globo.

Ela afirmou que “deixar o ninho” após mais de duas décadas “é como reaprender a voar”. “No balanço do meu cinquentenário, resolvi desafiar a rotina e ousar buscar em mim coisas novas”, disse a jornalista, que completou 50 anos em setembro do ano passado.

Maria Beltrão contou que demorou para se manifestar sobre a novidade por acreditar não haver palavras que manifestem tudo o que está sentindo. Ela ainda disse que não falará em despedida porque considera a Globo News como a sua família: “Não largarei os meus”.

A jornalista e apresentadora considera que levará consigo “o lar que ajudou a criar” e que deixará o programa “em ótimas mãos”. “Acrescento que quem já ‘É de Casa’ é a Andréia Sadi”, brincou. Andréia foi escolhida para assumir o lugar de Maria em julho.

Maria Beltrão também fez um pedido para o público: “conto com a compreensão, as orações e a torcida de cada um de vocês. Não me abandonem”.

Entenda as trocas dos programas

A Rede Globo anunciou a “dança das cadeiras” nas apresentações dos programas após a saída de Fátima Bernardes do Encontro. Fátima irá assumir o comando do The Voice Brasil.

Já o Encontro passará a ser apresentado por Patricia Poeta e Manoel Soares. No É de Casa, Maria Beltrão chega com a companhia de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete.

Com a saída da jornalista do Estúdio i, Andréia Sadi será a nova apresentadora do programa da Globo News.

Estadão Conteúdo