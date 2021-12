‘Não conseguia amarrar um tênis’, diz Simone Mendes ao festejar perda de 25 quilos

A cantora Simone Mendes, 37, se diz feliz da vida com o resultado de seu novo corpo. A artista revela ter conseguido baixar dos 87 quilos para 62 quilos, ou seja, comemora ter perdido 25 quilos desde o parto de Zaya.

Em vídeo em seu canal do YouTube, ela deu mais detalhes de como estava se sentindo e sobre a nova fase com mais autoestima e felicidade.



“Vocês sabem da dificuldade que tive para emagrecer. Eu tentei muitas coisas para emagrecer. Tomei remédio, fiz dieta da sopa, dieta saudável comendo só alimentos saudáveis. Inclusive fiz uma cirurgia chamada gastroplastia endoscópica. Na época perdi uns bons quilos, mas, infelizmente, como não é algo para sempre, voltei a comer e a engordar”, começou.



Segundo ela, as dificuldades eram muitas. “Eu não conseguia amarrar um tênis, vivia com azia, refluxo. Tinha problemas em brincar com o meu filho, não conseguia pegar no colo por muito tempo. Tudo melhora depois que você perde peso. Hoje tenho vida, graças a Deus”, disse.



O emagrecimento só foi possível depois que ela reencontrou uma amiga nutróloga que estudo seu caso para dar a melhor solução. Agora, ela conta que pretende fazer mais cirurgias de retirada de pele, embora o marido, Kaká Diniz, a ache a mulher “mais bonita do mundo”. “Mas eu me sinto desconfortável”, diz.



Agora, ela emenda, só faltam dois ou três quilos para perder para que fique no peso que considera ideal. No último dia 27 de novembro, a cantora já havia revelado que passou por alguns procedimentos estéticos.



O procedimento de abdominoplastia foi realizado em Fortaleza porque, segunda a cantora, ela só tinha confiança no médico Jorge Cambraia para fazer sua cirurgia.



Ela contou que também precisou fazer uma intervenção em um dos seios que, por conta da gestação e da prótese de silicone, estava encapsulando.