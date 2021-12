De babá ao Oscar da voz: Carolla Parmejano é nomeada em três categorias do Sovas 2021

Brasileira que mora nos EUA, a atriz estreia como apresentadora no “Próxima Parada”, do canal Woohoo, e estará no filme nacional “O Faixa Preta”.

Mais um reconhecimento internacional para o trabalho da atriz e dubladora brasileira Carolla Parmejano. Ela foi indicada, em três categorias, ao prêmio Society of Voice and Arts of Science (Sovas), o “Oscar da voz”. Além disso, 2021 encerra com chave de ouro para a artista, que estreia na próxima sexta-feira (03/12) o programa “Próxima Parada”, no canal Woohoo. Ela também tem projetos no Brasil e será um dos destaques do filme “O Faixa Preta”, que conta a história do lutador brasileiro Fernando Tererê.

Esta não é a primeira vez que Carolla concorre no SOVAS. Ela já foi indicada pela dublagem da personagem Dra. Cho na animação “Dead Space – After Math”. A cerimônia em 2021 acontece no próximo dia 19 de dezembro. Carolla não poderá participar presencialmente, mas está muito feliz pelas nomeações que recebeu:

Foto: Thomas Lynch / Divulgação

“Mais uma vez posso estar entre muitas vozes poderosas de todo o mundo. Estou nomeada em três categorias este ano: “Outstanding Dubbing International”, dublando a Delia na série “Lá Casa De Las Flores”, na categoria “Outstanding dubbing TV & Film” , dublando a estupenda Tasha Smith, no filme “Why did I get married too?”, e também com um conjunto de amigas fizemos um lindo debut para o Dia das Mães e estamos nomeadas na categoria “Outstanding spoken word in Spanish”.

Foto: Thomas Lynch / Divulgação

Morando nos Estados Unidos a artista se sente muito feliz em participar de um prêmio tão especial, ainda mais sendo indicada por trabalhos em que não utiliza seu idioma de origem, o português:

“É um sentimento de gratidão muito grande. Me sinto infinitamente grata ao comitê de jurados e já me sinto ganhadora só de estar nessa lista. Muito ansiosa para o dia 19, rezando e torcendo para levar este prêmio para casa”.