Namorada de Romário pega buquê em casamento e brinca “Foge não”

Além do buquê, Marcelle compartilhou com seus seguidores alguns momentos do casamento e a “missão padrinhos” do casal

Romário, de 56 anos, e a sua nova namorada, Marcelle Ceolin, de 31, foram padrinhos de um casamento que aconteceu em Fernando de Noronha. Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital publicou que pegou o buquê da noiva. Na foto postada por ela, o ex-jogador de futebol e senador (PL-RJ) segura uma placa que diz: "Não foge não…ela está linda!". "Foge não..rs @romariofaria", escreveu Marcelle. Foto/Reprodução/Redes Sociais O casal está namorando desde o dia 10 de fevereiro. Para fazer o pedido, Romário levou a influenciadora para jantar nas alturas, em uma estrutura suspensa a cerca de 50 metros do chão, no Rio de Janeiro. Ao som de Adele, um animador contratado falou sobre a história dos dois pombinhos. Na sequência, Romário perguntou se Marcelle queria namorar com ele, ao que ela respondeu que sim. Os dois tentaram dar um beijo para selar o momento, mas os cintos de segurança impediram que eles chegassem mais próximo. "Nas nuvens multiplicado por dois", comemorou a influenciadora nas redes sociais, marcando o senador. "Teve pedido de namoro surpresa no MasterChef Brasil Nas Nuvens e eu disse sim! Que a felicidade vire rotina e a gente se surpreenda sempre com as surpresas boas da vida." Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Digital Influencer ❥ (@marcelleceolin) Marcelle tem cerca de 45 mil seguidores no Instagram. Ela é formada em jornalismo e tem pós-graduação em moda. A gaúcha também tem uma linha de óculos.